SS&C Blue Prism zum fünften Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für RPA ernannt

WINDSOR, Conn., 9. August 2023 /PRNewswire/ -- Die SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute bekannt gegeben, dass SS&C Blue Prism zum fünften Mal in Folge im Magic Quadrant 2023 für Robotic Process Automation (RPA) von Gartner als Marktführer anerkannt wurde.

„Wir freuen uns, dass SS&C Blue Prism zum fünften Mal in Folge als Marktführer im Gartner Magic Quadrant für Robotic Process Automation anerkannt wurde", so Bill Stone, Chairman und Chief Executive Officer von SS&C Technologies. „Mit SS&C Blue Prism an der Spitze des RPA-Marktes sind wir gut positioniert, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Unternehmen zu transformieren."

SS&C Blue Prism bietet Intelligente Automatisierung (IA) für 2.800 Unternehmen. Die SS&C Blue Prism Intelligent-Automation-Plattform bietet Sichtbarkeit, Orchestrierung und Kontrollmechanismen, um Unternehmen bei der Verwaltung der Belegschaft und der End-to-End-Prozesse zu unterstützen.

Für tiefere Einblicke in den Magic Quadrant 2023 für Robotic Process Automation von Gartner kann hier der Report heruntergeladen werden.

SS&C Blue Prism digitalisiert Betriebsabläufe unter anderem in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit, Pharma und Bankwesen.

Weitere Informationen: https://www.blueprism.com/de/

Über SS&C Blue Prism

SS&C Blue Prism ermöglicht es Unternehmen mit Hilfe der Intelligent Automation Plattform einen Mehrwert durch digitale Transformation zu erreichen. Wir entwickeln Produkte mit einem einzigen Ziel: die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Mit einer Belegschaft aus Mitarbeitern und Digital Workern können Unternehmen jederzeit die richtige Ressource nutzen, um die besten Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wir liefern unternehmensweite Software, die nicht nur vollständige Kontrolle und Governance bietet, sondern es Unternehmen auch ermöglicht, schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Übertreffen Sie Kundenerwartungen. Bleiben Sie wettbewerbsfähig. Beschleunigen Sie ihr Wachstum.

Weitere Informationen unter www.blueprism.de sowie auf Twitter oder LinkedIn.

