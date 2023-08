SS&C Blue Prism nommé leader RPA du Gartner® Magic Quadrant™ pour la cinquième année consécutive

WINDSOR, Conn., 9 août 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui que SS&C Blue Prism a été reconnu comme leader pour la cinquième année consécutive dans le Magic Quadrant 2023 pour l'automatisation robotique des processus (RPA).

« Nous sommes ravis que SS&C Blue Prism ait été reconnu comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour l'automatisation des processus robotiques pour la cinquième fois consécutive, a déclaré Bill Stone, PDG de SS&C Technologies. Avec SS&C Blue Prism à la pointe du marché de la RPA, nous sommes en bonne position pour aider nos clients à optimiser leurs processus et à transformer leurs entreprises. »

SS&C Blue Prism fournit des services d' automatisation intelligente (AI) à 2 800 entreprises. La plateforme SS&C Blue Prism Intelligent Automation fournit des mécanismes de visibilité, d'orchestration et de contrôle pour aider les entreprises à gérer la main-d'œuvre et les processus de bout en bout.

Pour en savoir plus sur le Magic Quadrant 2023 de Gartner pour l'automatisation des processus robotiques, téléchargez une copie gratuite du rapport ici .

SS&C Blue Prism numérise les opérations des services financiers, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie, de la banque, etc. Contactez un expert pour en savoir plus sur l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism. Parlez à un expert de l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism.

À propos du Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Andy Wang, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2 août 2023.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé de toutes tailles font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

SOURCE : SS&C

Des informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq: SSNC) sont disponibles sur le site www.ssctech.com .

