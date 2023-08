SS&C Blue Prism voor het vijfde jaar op rij benoemd tot Leader in de Gartner® Magic Quadrant™ RPA

WINDSOR, Conn., 8 augustus 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat SS&C Blue Prism voor het vijfde jaar op rij is erkend als Leader in de Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA) 2023.

"We zijn verheugd dat SS&C Blue Prism voor de vijfde keer op rij is erkend als Leader in de Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation", zegt Bill Stone, Chairman en Chief Executive Officer van SS&C Technologies. "Met SS&C Blue Prism in de voorhoede van de RPA-markt zijn we goed gepositioneerd om onze klanten te helpen hun processen te optimaliseren en hun organisaties te transformeren."

SS&C Blue Prism biedt intelligente automatisering (IA) in 2.800 bedrijven. Het SS&C Blue Prism Intelligent Automation-platform biedt zichtbaarheid, orkestratie en controlemechanismen om bedrijven te helpen bij het beheren van het personeelsbestand en end-to-end processen.

Voor meer informatie over de Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation 2023, download een gratis exemplaar van het rapport hier .

SS&C Blue Prism digitaliseert activiteiten op het gebied van financiële diensten, verzekeringen, gezondheidszorg en farmacie, banken en meer. Spreek met een expert over het intelligente automatiseringsaanbod van SS&C Blue Prism.

Over de Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Andy Wang, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2 augustus 2023.

Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst aan die in zijn onderzoekspublicaties wordt beschreven en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal, en MAGIC Quadrant is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen. Beide worden hierbij met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde leverancier van diensten en software voor de sectoren financiële dienstverlening en gezondheidszorg. SS&C is opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut en telt kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote ondernemingen, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

