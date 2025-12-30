Styring af handelen med eksotiske kæledyr for at reducere økologiske og sociale risici

BEIJING, 30. december 2025 /PRNewswire/ -- En nyhedsrapport fra WWF Kina:

Eksotiske kæledyr er kæledyr fra eksotiske steder eller ikke-traditionelle kæledyr, herunder krybdyr, padder, fugle, hvirvelløse dyr og små pattedyr. Hvad der engang var en nichehobby, er nu blevet en global handel med stor indflydelse. Risikoen for biodiversitet, biosikkerhed og folkesundhed overstiger i stigende grad de enkelte landes reguleringskapacitet, hvilket understreger behovet for internationalt samarbejde, platformstyring og forbrugeroplysning.

Big-headed turtle (Platysternon megacephalum) displayed for sale at an exotic pet fair. Serial workshop on "Regulating Exotic Pet Trade and Transportation for Sustainable Industry Development" in Changsha, Hunan Province / ©WWF Beijing Office

Disse bekymringer anerkendes i stigende grad internationalt. På IUCN's (Den Internationale Union for Naturbevarelse) verdenskonference om naturbevarelse i 2025 vedtog medlemslandene Motion 108, der pålagde IUCN at udarbejde globale retningslinjer for regulering af den kommercielle handel med vilde dyr som kæledyr.

Spørgsmålet blev også fremhævet på det 20. møde i partskonferencen (CoP20) under konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES). Tolv af de 51 gennemgåede forslag omfattede vilde dyr, der handles som kæledyr, og dækkede over 80 arter. Der blev vedtaget ti forslag, der styrker beskyttelsen af flere arter, herunder tilføjelsen af Linneaus' og Hoffmans dovendyr til bilag II og opgradering af Great-billed seed-finch, Home's hinge-back tortoise, Galápagos marine iguana, Hispaniolan giant galliwaspog andre fra bilag II til I.

En stor del af handelen med eksotiske kæledyr er i stigende grad forbundet med krybskytteri og smugleri. Den storhovedede skildpadde (Platysternon megacephalum), der er blevet indfanget i stort omfang til kæledyrshandelen og nu er kritisk truet, er et eksempel på, hvordan efterspørgsel kan føre til økologisk tilbagegang.

Forsendelse af levende dyr via ekspresleverings- og logistikkanaler skaber også risici for dyreflugt, invasive arter og overførsel af zoonoser.

Der anslås at være over 17 millioner ejere af eksotiske kæledyr i Kina, hvilket bidrager til en markedsværdi på over 1 milliard USD. For at hjælpe med at tackle disse udfordringer har Verdensnaturfonden (WWF) samarbejdet med lokale myndigheder, industripartnere og forskningsinstitutioner om at bekæmpe ulovlig handel med eksotiske kæledyr ved at fremme tværsektorielt samarbejde, øge bevidstheden blandt logistikvirksomheder, e-handelsplatforme og opdrættere af eksotiske kæledyr, identificere centrale risikopunkter i forsyningskæden og fremme diskussioner om bæredygtige praksis i branchen.

WWF opfordrer forbrugerne til at sige nej til ulovlig og uholdbar handel med kæledyr. Sammen kan informerede forbrugervalg, ansvarlig forretningspraksis og stærkt politisk engagement vende udviklingen i retning af en lovlig, bæredygtig og naturvenlig tilgang til dyrehold.

