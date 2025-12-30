Eksoottisten lemmikkieläinten kaupan hallitseminen ekologisten ja sosiaalisten riskien vähentämiseksi

PEKING, 30. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- WWF Kiinan uutisraportti:

Big-headed turtle (Platysternon megacephalum) displayed for sale at an exotic pet fair. Serial workshop on "Regulating Exotic Pet Trade and Transportation for Sustainable Industry Development" in Changsha, Hunan Province / ©WWF Beijing Office

Eksoottisilla lemmikkieläimillä tarkoitetaan eksoottisista paikoista peräisin olevia tai ei-perinteisiä lemmikkieläimiä, kuten matelijoita, sammakkoeläimiä, lintuja, selkärangattomia ja pieniä nisäkkäitä. Aikaisemmin pienen piirin harrastuksena tunnettu toiminta on nyt muuttunut globaaliksi, vaikutuksiltaan merkittäväksi kaupaksi. Sen riskit biodiversiteetille, bioturvallisuudelle ja kansanterveydelle ylittävät yhä useammin yksittäisen maan sääntelykyvyn, mikä korostaa kansainvälisen yhteistyön, alustojen hallinnon ja kuluttajien tietoisuuden tarvetta.

Nämä huolenaiheet tunnustetaan yhä enemmän kansainvälisesti. IUCN:n (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) vuoden 2025 maailman luonnonsuojelukongressissa jäsenvaltiot hyväksyivät esityksen 108, jossa IUCN:ää velvoitettiin laatimaan globaalit ohjeet villieläinkaupan sääntelemiseksi.

Asiaa korostettiin myös uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) 20. osapuolikokouksessa (CoP20). Tarkastelluista 51 ehdotuksesta 12 koski lemmikkieläiminä kaupattuja villieläimiä, ja ne kattoivat yli 80 lajia. Kymmenen ehdotusta hyväksyttiin, mikä vahvisti useiden lajien suojelua, mukaan lukien Linneausin and Hoffmanin laiskiaisten lisääminen liitteeseen II, ja isosysisirkkusen, saranakilpikonnan, Galápagoksen meri-iguanan sekä Hispaniolan jättiläisliskon ja muiden eläinten luokittelu ylöspäin liitteestä II liitteeseen I.

Suuri osa eksoottisten lemmikkieläinten kaupasta liittyy yhä enemmän salametsästykseen ja salakuljetukseen. Suuripäinen kilpikonna (Platysternon megacephalum), jota kerätään laajalti lemmikkieläinkauppaa varten ja joka on nyt erittäin uhanalainen, on esimerkki siitä, kuinka kysyntä voi nopeuttaa ekologisen tilan heikkenemistä.

Elävien eläinten kuljetus pikatoimituksina ja logistiikkakanavien kautta aiheuttaa myös eläinten karkaamiseen, invasiivisiin lajeihin ja zoonoottisten tautien leviämiseen liittyviä riskejä.

Kiinassa on arviolta yli 17 miljoonaa eksoottisten lemmikkieläinten omistajaa, mikä osaltaan nostaa markkina-arvon yli miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Maailman luonnonsuojelusäätiö (WWF) on tehnyt yhteistyötä paikallisten viranomaisten, alan kumppaneiden ja tutkimuslaitosten kanssa laittoman eksoottisten lemmikkieläinten kaupan hillitsemiseksi edistämällä sektorien välistä yhteistyötä, lisäämällä logistiikkayritysten, verkkokauppayritysten ja eksoottisten lemmikkieläinten kasvattajien tietoisuutta, tunnistamalla keskeiset riskikohdat toimitusketjussa ja edistämällä keskustelua kestävistä teollisuuden käytännöistä.

WWF kannustaa kuluttajia sanomaan ei laittomalle ja kestämättömälle lemmikkieläinkaupalle. Yhdessä tietoiset kuluttajien valinnat, vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja vahva poliittinen sitoutuminen voivat auttaa tekemään lemmikkieläinten pitämisestä laillista, kestävää ja luontoa kunnioittavaa.

