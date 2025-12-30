Styring av handel med eksotiske kjæledyr for å redusere økologiske og sosiale risikoer

BEIJING, 30. desember 2025 /PRNewswire/ -- En nyhetsrapport fra WWF Kina:

Eksotiske kjæledyr refererer til kjæledyr fra eksotiske steder eller ikke-tradisjonelle kjæledyr, inkludert reptiler, amfibier, fugler, virvelløse dyr og små pattedyr. Det som en gang var en nisjehobby, har nå blitt en global handel med stor innvirkning. Denne typen handel utgjør en risiko for biologisk mangfold, biosikkerhet og folkehelse, og overstiger i økende grad det enkelte lands regulatoriske kapasitet. Dette understreker behovet for internasjonalt samarbeid, plattformstyring og forbrukerbevissthet.

Big-headed turtle (Platysternon megacephalum) displayed for sale at an exotic pet fair. Serial workshop on "Regulating Exotic Pet Trade and Transportation for Sustainable Industry Development" in Changsha, Hunan Province / ©WWF Beijing Office

Disse bekymringene blir stadig mer anerkjent over hele verden. Under IUCN (International Union for Conservation of Nature) World Conservation Congress i 2025, vedtok medlemslandene Motion 108, som pålegger IUCN å utvikle globale retningslinjer for regulering av kommersiell handel med ville dyr som kjæledyr.

Problemet ble også fremhevet på det 20. møtet i partskonferansen (CoP20) til konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES). Tolv av de 51 forslagene som ble gjennomgått, omfattet ville dyr som handles som kjæledyr, og dekket over 80 arter. Ti forslag som styrker beskyttelsen av flere arter ble vedtatt, inkludert tilføyelsen av Linneaus' og Hoffmans dovendyr i vedlegg II, og oppgradering av stornebbet frøfinke, Homes hengselryggskilpadde, Galápagos marine iguana, Hispaniola gigantisk galliwasp og andre fra vedlegg II til I.

En stor del av eksotisk kjæledyrhandel er i økende grad knyttet til krypskyting og smugling. Den storhodede skilpadden (Platysternon megacephalum) var svært populær i denne dyrehandelen, og er nå kritisk truet. Dette er et eksempel på hvordan etterspørselen kan drive økologisk nedgang.

Frakt av levende dyr via kanaler for ekspresslevering og logistikk skaper også risiko for dyreflukt, invasive arter og overføring av zoonotiske sykdommer.

Det er anslått at det er over 17 millioner eksotiske kjæledyreiere i Kina, noe som bidrar til en markedsverdi på over 1 milliard USD. For å hjelpe til med å takle disse utfordringene, har World Wide Fund for Nature (WWF) jobbet med lokale myndigheter, industripartnere og forskningsinstitusjoner for å ta hånd om ulovlig handel med eksotiske kjæledyr. Organisasjonen fremmer samarbeid på tvers av sektorer, øker bevisstheten blant logistikkselskaper, e-handelsplattformer og eksotiske kjæledyroppdrettere, identifiserer viktige risikopunkter langs forsyningskjeden og legger til rette for diskusjoner om bærekraftig industripraksis.

WWF oppfordrer forbrukerne til å si nei til ulovlig og ikke-bærekraftig kjæledyrhandel. Sammen kan informerte forbrukervalg, ansvarlig forretningspraksis og et sterkt politisk engasjement vende tidevannet mot en lovlig, bærekraftig og naturvennlig tilnærming til dyrehold.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2852658/Big_headed_turtle__Platysternon_megacephalum__displayed_for_sale_at_an_exotic_pet_fair.jpg

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2852657/Workshop_on_Regulating_Exotic_Pet_Trade_and_Transportation_for_Sustainable_Development_in_Changsha_H.jpg