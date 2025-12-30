Att hantera handeln med exotiska husdjur för att minska ekologiska och samhällsmässiga risker

BEIJING, 30 december 2025 /PRNewswire/ -- En nyhetsrapport från WWF Kina:

Med exotiska husdjur avses husdjur från exotiska platser eller icke-traditionella husdjur, inklusive reptiler, amfibier, fåglar, ryggradslösa djur och små däggdjur. Det som en gång var en nischhobby har nu blivit en global handel med stor påverkan. Riskerna för den biologiska mångfalden, biosäkerheten och folkhälsan överstiger i allt högre grad varje enskilt lands lagstiftningskapacitet, vilket framhäver behovet av internationellt samarbete, plattformsstyrning och konsumentmedvetenhet.

Big-headed turtle (Platysternon megacephalum) displayed for sale at an exotic pet fair. Serial workshop on "Regulating Exotic Pet Trade and Transportation for Sustainable Industry Development" in Changsha, Hunan Province / ©WWF Beijing Office

Dessa farhågor erkänns alltmer internationellt. Vid IUCN:s (International Union for Conservation of Nature) World Conservation Congress 2025 antog medlemsländerna Motion 108, som uppmanar IUCN att utveckla globala riktlinjer för reglering av kommersiell handel med vilda sällskapsdjur.

Frågan lyftes också fram vid den tjugonde partikonferensen (CoP20) i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES). Tolv av de 51 förslag som granskades omfattade vilda djur som handlas som husdjur och omfattade över 80 arter. Tio förslag antogs för att stärka skyddet för flera arter, däribland tillägget av Linnés och Hoffmans sengångare i bilaga II och upplistningen av stornäbbad frötangara, Homes ledsköldpadda, Galápagos havsleguan, Anolis chlorocyanus och andra från bilaga II till I.

En stor del av handeln med exotiska husdjur är i allt högre grad kopplad till tjuvjakt och smuggling. Storhuvudsköldpaddan (Platysternon megacephalum), som samlas in i stor skala för sällskapsdjurshandel och nu är allvarligt hotad, är ett exempel på hur efterfrågan kan leda till ekologisk nedgång.

Transport av levande djur via expressleverans- och logistikkanaler skapar också risker för djurflykt, invasiva arter och överföring av zoonoser.

Det finns uppskattningsvis över 17 miljoner exotiska husdjursägare i Kina, vilket bidrar till ett marknadsvärde på över 1 miljard USD. För att hjälpa till att hantera dessa utmaningar har WWF (World Wide Fund for Nature) samarbetat med lokala myndigheter, branschpartners och forskningsinstitutioner för att begränsa den olagliga handeln med exotiska husdjur genom att främja samarbete mellan olika sektorer, öka medvetenheten bland logistikföretag, e-handelsplattformar och uppfödare av exotiska husdjur, identifiera viktiga riskpunkter längs försörjningskedjan och underlätta diskussioner om hållbara branschmetoder.

WWF uppmuntrar konsumenterna att säga nej till olaglig och ohållbar handel med sällskapsdjur. Tillsammans kan välgrundade konsumentval, ansvarsfulla affärsmetoder och starkt politiskt engagemang vända trenden till ett lagligt, hållbart och naturvänligt tillvägagångssätt för djurhållning.

