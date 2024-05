Thunderpick Co-Hosting CS2 Wildcard-turnering the*gamehers 26. maj på MomoCon 2024

Turneringen har fire femme-ledede hold på programmet med en præmiepulje på $ 5.000, og vinderen vil få en plads i Thunderpick World Championship 2024 North America Qualifier

ATLANTA, d. 22. maj 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick den førende online esportsvæddemålsplatform og the*gamehers , gamingplatformen med fokus på kvinder og fællesskab annoncerede i dag, at de er medvært på en CS2 (Counter-Strike 2) wildcard turnering for femme-ledede hold, kaldet the*gamehers Cup. Vinderen af turneringen får muligheden for at konkurrere i Thunderpick World Championship 2024 North American Qualifiers og chancen for at deltage i Thunderpick World Championship 2024 med en præmiepulje på 1 million US$.

Thunderpick Co-Hosting CS2 Wildcard Tournament with the*gamehers May 26 at MomoCon 2024

The*gamehers Cup består af fire hold - FlyQuest Red, Shimmer, Karma og Limitless Angels. Formatet vil være single elimination, bestående af tre samlede kampe, to semifinalkampe og en final. Prispuljen beløber sig til 5.000 US$, hvor holdet på førstepladsen vinder 3.500 US$ og andenpladsen vinder 1.500 US$.

Turneringen vil blive streamet live på Twitch og på MomoCon 2024 den 26. maj fra kl. 11.00-16.00. ET, sammen med et live viewing-event med the*gamehers community streamers.

Dette samarbejde mellem Thunderpick og the*gamehers sigter mod at fremme og øge støtten til femme-ledede esports-organisationer ved at give dem en platform til at konkurrere og kvalificere sig til Thunderpick World Championship North America-kvalifikationen.

"Det er et vigtigt mål for Thunderpick at hjælpe med at skabe et esports-landskab, der omfatter de utroligt talentfulde femme-ledede sportsorganisationer", sagde Kelly Sanders, Head of Strategy hos Thunderpick. "Vi er så begejstrede for at fortsætte vores støtte til the*gamehers og femme-ledede esports-organisationer overalt og kan ikke vente med at se, hvilket hold går videre til Thunderpick World Championship 2024 North America Qualifier".

Om Thunderpick:

Thunderpick er oprettet af gamere til gamere, og er en førsteklasses esports-bookmakerplatform med et kæmpe udvalg af events og markeder til at se og spille på ved hjælp af livestreams i højkvalitet. Thunderpicks platform er aktiveret af verdens førende teknologi og er udelukkende til krypto og tilbyder lynhurtige, nemme og gebyrfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus til nye brugere og forskellige gaver og konkurrencer for at give spillerne en elektrificerende værdi.

Om the*gamehers:

the*gamehers er et kvindeligt ledet fællesskab, der er dedikeret til at styrke stemmerne af kvinder og femme-identificerende spillere og sætte den i centrum. Dette er et rum uden sexisme for tilfældige spillere, hardcore gamere, teknikere, streamere, designere, cosplayere, udviklere og programmører. Vores mission er at fremme rollen, stemmen, billedet og kraften hos alle the*gamehers i spilleverdenen.

