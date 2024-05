Thunderpick isännöi CS2 Wildcard -turnausta yhdessä the*gamehersin kanssa 26. toukokuuta MomoCon 2024 -tapahtumassa

Turnauksessa on mukana neljä naisten johtamaa joukkuetta, siinä on 5 000 dollarin palkintopotti, ja voittaja saa paikan Pohjois-Amerikan Thunderpick World Championship 2024 -karsintaan

ATLANTA, 22. toukokuuta 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , johtava esports-vedonlyöntiverkkoalusta ja the*gamehers , naisille suunnattu yhteisöpelialusta, ilmoittivat tänään isännöivänsä yhdessä the*gamehers Cupia, CS2 (Counter-Strike 2) wildcard -turnausta naisten johtamille joukkueille. Turnauksen voittajalla on mahdollisuus kilpailla Pohjois-Amerikan Thunderpick World Championship 2024 -karsinnoissa ja myös mahdollisuus osallistua Thunderpick World Championship 2024 -tapahtumaan, jossa kilpaillaan 1 miljoonan dollarin palkintopotista.

Thunderpick Co-Hosting CS2 Wildcard Tournament with the*gamehers May 26 at MomoCon 2024

The*gamehers Cup koostuu neljästä joukkueesta - FlyQuest Red, Shimmer, Karma ja Limitless Angels. Formaattina on yksittäinen eliminointi, joka koostuu kolmesta ottelusta, kahdesta semifinaaliottelusta ja yhdestä finaalista. Palkintopotti on yhteensä 5 000 dollaria, ja ensimmäiseksi sijoittunut joukkue vie kotiin 3 500 dollaria ja toiseksi sijoittunut 1 500 dollaria.

Turnaus lähetetään suorana lähetyksenä Twitchissä ja MomoCon 2024 -tapahtumassa 26. toukokuuta klo 11–16 Yhdysvaltain itäistä aikaa. Samalla suoratoistetaan live-katselujuhlat the*gamehers-yhteisön striimaajien kanssa.

Tämä yhteistyö Thunderpickin ja the*gamehersin välillä pyrkii edistämään ja lisäämään tukea naisten johtamille esports-organisaatioille tarjoamalla heille alustan, jolla he voivat kilpailla ja jonka kautta he voivat päästä Pohjois-Amerikan Thunderpick World Championship -karsintaan.

"Sellaisen esports-maiseman luominen, joka pitää sisällään uskomattoman lahjakkaita naisten johtamia urheiluorganisaatioita, on yksi Thunderpickin merkittävä tavoite", sanoi Kelly Sanders, Thunderpickin strategiapäällikkö. "Olemme niin innoissamme voidessamme tukea pelaajia ja naisten johtamia esports-organisaatioita kaikkialla, emmekä me malta odottaa näkevämme, mikä joukkue pääsee Pohjois-Amerikan Thunderpick World Championship 2024 -karsintaan."

Lisätietoja Thunderpickistä ja sen johtavasta vedonlyöntialustasta on osoitteessa thunderpick.io

Lisätietoja the*gamehersistä on osoitteessa: https://thegamehers.com/

Tietoja Thunderpickistä:

Pelaajilta pelaajille – Thunderpick on johtava esports-vedonlyöntialusta, jossa on valtava valikoima tapahtumia ja markkinoita, joista voit lyödä vetoa ja joita voit katsella korkealaatuisten livelähetysten kautta. Pelkästään kryptovaluutoille suunniteltu ja maailman johtavan teknologian mahdollistama Thunderpickin alusta tarjoaa salamannopeita, helppoja ja maksuttomia maksuratkaisuja, suuren tervetuliaisbonuksen uusille käyttäjille sekä erilaisia lahjoja ja kilpailuja, jotka tarjoavat pelaajille sähköistävää lisäarvoa.

YHTEYSTIEDOT: [email protected]

Tietoa the*gamehersistä:

the*gamehers on naisten johtama yhteisö, joka on omistautunut vahvistamaan ja keskittämään naisten ja naisiksi itsensä tuntevien pelaajien ääniä. Tämä on sukupuolisyrjimätön tila satunnaisille pelaajille, hardcore-pelaajille, teknofriikeille, streamereille, suunnittelijoille, cosplayereille, kehittäjille ja ohjelmoijille. Missiomme on edistää kaikkien the*gamehers-pelaajien roolia, ääntä, imagoa ja voimaa.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2415042/Thunderpick_Co_Hosting_CS2_Wildcard_Tournament.jpg