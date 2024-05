Thunderpick Co-Hosting CS2 Wildcard Tournament med*gamehers 26. mai på MomoCon 2024

Turneringen vil inneholde fire kvinne-ledede lag med $ 5000 i premiepotten, og vinneren vil sikre seg en plass i Thunderpick World Championship 2024 North America Qualifier

ATLANTA, 22. mai 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den ledende online esports-spillplattformen og the*gamehers , den kvinnefokuserte fellesskapsspillplattformen, kunngjorde i dag at de vil være felles vertskap for en CS2 (Counter-Strike 2) wildcard-turnering for kvinne-ledede lag, kalt *gamehers Cup. Vinneren av turneringen vil få muligheten til å konkurrere i Thunderpick World Championship 2024 North American Qualifiers og sjansen til å delta i Thunderpick World Championship 2024 med $ 1 million i premiepotten.

Thunderpick Co-Hosting CS2 Wildcard Tournament with the*gamehers May 26 at MomoCon 2024

*Gamehers Cup vil bestå av fire lag - FlyQuest Red, Shimmer, Karma og Limitless Angels. Fremgangsmåten vil være enkelt-eliminering, bestående av totalt tre kamper, to semifinale kamper og en finale. Premiepotten er på totalt $ 5000, laget som tar førsteplass får $ 3500 og andreplassen får $ 1500.

Turneringen vil bli streamet live på Twitch, og på MomoCon 2024 den 26. mai fra kl. 11.00 til kl. 16.00. ET sammen med en live visningfest med *gamehers community-streamers.

Dette samarbeidet mellom Thunderpick og the*gamehers tar sikte på å fremme og øke støtten til kvinne-ledede esportsorganisasjoner ved å gi dem en plattform for å konkurrere og kvalifisere seg til Thunderpick World Championship North America-kvalifiseringen.

"Å hjelpe til med å skape et e-sportslandskap som inkluderer de utrolig talentfulle kvinne-ledede sportsorganisasjonene er et viktig mål for Thunderpick", sa Kelly Sanders, lederen av strategi på Thunderpick. "Vi er så glade for å fortsette vår støtte til *gamehers og kvinne-ledede e-sportsorganisasjoner overalt og gleder oss til å se hvilket lag som kommer til Thunderpick World Championship 2024 North America Qualifier".

Hvis du vil vite mer om Thunderpick, og den ledende spillplattformen, kan du besøke: thunderpick.io

For å lære mer om the*gamehers, besøk: https://thegamehers.com/

Om Thunderpick:

Laget av spillere for spillere, Thunderpick er en førsteklasses e-sports-spillplattform med et enormt utvalg av arrangementer og markeder å satse og se på via direktesendinger av høy kvalitet. Aktivert av verdensledende teknologi, tilbyr Thunderpicks krypto-only-plattform lynraske, enkle og avgiftsfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus for nye brukere, og ulike giveaways og konkurranser, for å gi en anerkjennende verdi til spillerne.

Om *gamehers:

*gamehers er et kvinneledet fellesskap dedikert til å forsterke og sentrere stemmene til kvinner og kvinne-identifiserende spillere. Dette er et sexistfritt plass for de uformelle spillerne, hardcore-spillerne, teknologene, streamerne, designerne, cosplayerne, utviklerne og programmererne. Vårt oppdrag er å fremme rollen, stemmen, imaget og kraften til alle *gamehers i spillverdenen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415042/Thunderpick_Co_Hosting_CS2_Wildcard_Tournament.jpg