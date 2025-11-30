Vantage fejrer dobbeltsejr ved Finance Magnates Awards 2025 i Vietnam og Storbritannien

PORT VILA, Vanuatu, 30. november 2025 /PRNewswire/ -- Vantage fejrer en dobbelt sejr ved Finance Magnates Awards 2025, hvor de vandt prisen for den hurtigst voksende mægler i Vietnam i 2025 og den bedste mægler inden for affiliateprogrammer i Storbritannien i 2025. Disse priser blev tildelt Vantage-mærket som en del af begivenhedens regionale og nationale priskategorier.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Finance Magnates Awards er fortsat en af branchens mest respekterede benchmarks, der fastsættes gennem afstemning i fællesskabet og ekspertvurdering. Vantage's recognition highlights the brand's ongoing initiatives across its operations, supported by enhanced education resources and tools for both new and experienced traders. Prisen som bedste affiliate-programformidler understreger styrken i Vantages partnerøkosystem, der er baseret på gennemsigtig sporing, konkurrencedygtige provisioner og dedikeret kundesupport.

"Vores sejre i Vietnam og Storbritannien er en hyldest til vores teams dedikation og vores kunders tillid – begge dele er drivkraften bag vores fortsatte succes," siger Marc Despallieres, CEO hos Vantage. "Disse anerkendelser bekræfter vores indsats for at forstå kundernes behov og forbedre handelsoplevelsen på alle markeder."

Together, these awards reflect Vantage's strategy to enhance client experience, strengthen capabilities, and deliver innovation-driven trading solutions.

For more information about Vantage and its award-winning services, visit Vantages hjemmeside. Tjenestens tilgængelighed varierer afhængigt af jurisdiktion og enhed.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multi-asset CFD-mægler, der tilbyder kunder adgang til en smidig og kraftfuld service til handel med Contracts for Difference (CFD'er), herunder Forex, råvarer, indekser, aktier, ETF'er og obligationer.

Med 16 års erfaring på markedet går Vantage ud over rollen som mægler og tilbyder en pålidelig handelsplatform, der giver kunderne adgang til handelsmuligheder.

handl smartere @vantage

ADVARSEL OM RISIKO: CFD'er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. Sørg for, at du forstår risiciene, inden du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er udelukkende til orientering og udgør ikke finansiel rådgivning, et tilbud eller en opfordring til at købe finansielle produkter eller tjenester. Indholdet er ikke beregnet til personer bosiddende i jurisdiktioner, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. De beskrevne priser er anerkendelser på brandniveau og angiver ikke licensrettighederne for nogen specifik Vantage-enhed. Læsere opfordres til at søge uafhængig professionel rådgivning, inden de træffer investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillid, du sætter til de præsenterede oplysninger, er udelukkende på eget ansvar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg