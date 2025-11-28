Vantage ने वियतनाम और UK में Finance Magnates Awards 2025 में दोहरी जीत का समारोह मनाया
28 Nov, 2025, 21:40 IST
पोर्ट विला, वानुअतु , 28 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ --वियतनाम में Fastest Growing Broker 2025 और UK में Best Affiliate Program Broker 2025 का पुरस्कार जीतते हुए Vantage ने Finance Magnates Awards 2025 में दोहरी जीत का समारोह मनाया। ये पुरस्कार Vantage ब्रांड को इवेंट की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणियों के भाग के रूप में प्रदान किए गए थे।
Finance Magnates Awards उद्योग के सबसे सम्मानित मानदंडों में से एक है, जिसका निर्धारण सामुदायिक मतदान और विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। Vantage की मान्यता ब्रांड के अपने परिचालनों में चल रही पहलों पर प्रकाश डालती है, जो नए और अनुभवी ट्रेडरों दोनों के लिए उन्नत शिक्षा संसाधनों और उपकरणों द्वारा समर्थित है। Best Affiliate Program Broker पुरस्कार, पारदर्शी ट्रैकिंग, प्रतिस्पर्धी कमीशन और समर्पित ग्राहक सहायता पर आधारित Vantage के साझेदार इकोसिस्टम की ताकत को रेखांकित करता है।
Vantage के CEO, Marc Despallieres, ने कहा, "वियतनाम और UK में हमारी जीत हमारी टीम के समर्पण और हमारे ग्राहकों के विश्वास का प्रतीक है - ये दोनों ही हमारी निरंतर सफलता को बढ़ावा देते हैं।" ये प्रशंसाएं ग्राहकों की जरूरतों को समझने और सभी मार्केटों में ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बनाने के हमारे प्रयासों को प्रमाणित करती हैं।"
कुल मिलाकर, ये पुरस्कार Vantage की ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, क्षमताओं को मजबूत करने और नवाचार-संचालित ट्रेडिंग समाधान प्रदान करने की कार्यनीति को दर्शाते हैं।
Vantage और इसकी पुरस्कार विजेता सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Vantage की वेबसाइट पर जाएँ। सेवा की उपलब्धता क्षेत्राधिकार और संस्था के अनुसार भिन्न होती है।
Vantage का परिचय
Vantage Markets (या Vantage) एक बहु-परिसंपत्ति CFD ब्रोकर है जो ग्राहकों को विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज़, सूचकांक, शेयर, ETFs और बान्डों सहित अंतर अनुबंध (CFDs) उत्पादों की ट्रेडिंग अनुबंधों के लिए एक त्वरित और शक्तिशाली सेवा तक पहुंच प्रदान करता है।
16 वर्षों के मार्केट अनुभव के साथ, Vantage ब्रोकर की भूमिका से आगे बढ़कर ग्राहकों को ट्रेडिंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म प्रस्तुत करता है।
जोखिम चेतावनी: CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट हैं और लाभ उठाने के कारण इनमें तेजी से धन की हानि होने का जोखिम अधिक रहता है। ट्रेडिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जोखिम को समझते हैं।
अस्वीकरण: यह आलेख केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया है और यह वित्तीय सलाह, किसी भी वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की प्रस्तुति या आग्रह नहीं है। यह सामग्री किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के निवासियों के लिए नहीं है जहां ऐसा वितरण या उपयोग स्थानीय कानून या विनियमन के विपरीत होगा। वर्णित पुरस्कार ब्रांड-स्तरीय मान्यताएं हैं और किसी विशिष्ट Vantage इकाई की लाइसेंसिंग अनुमतियों का संकेत नहीं देते हैं। पाठकों को परामर्श दी जाती है कि वे कोई भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी इंडिपेंडेंट पेशेवर से परामर्श लें। प्रस्तुत जानकारी पर आपके द्वारा किया गया कोई भी भरोसा पूर्णतः आपके अपने जोखिम पर है।
