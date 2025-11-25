Vantage vinder prisen for ›Bedste mobile handelsapp - APAC‹ ved UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 25. november 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, den førende multi-asset-mægler, er stolt af at kunne meddele, at den er blevet tildelt prisen for bedste mobile handelsapp – APAC ved den prestigefyldte UF AWARDS APAC 2025, der blev afholdt under iFX EXPO Asia 2025.

UF Awards APAC, der nu er i sin sjette udgave, anerkender excellence i hele Asien-Stillehavsområdet og hylder de bedste fintech- og onlinehandelsbrands, der leverer fremragende produkter og tjenester. Denne anerkendelse blev tildelt Vantage-mærket som en del af begivenhedens regionale priskategorier.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Prisen for bedste mobile handelsapp hylder Vantages engagement i at levere en førsteklasses mobiloplevelse. Med intuitivt design, lynhurtig eksekvering og avancerede funktioner udviklet til både nye og erfarne tradere tilbyder Vantages mobile platform de værktøjer og den ydeevne, der er nødvendig for at handle med tillid.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage, udtalte: "Vi er beærede over at modtage denne anerkendelse fra branchen. At vinde prisen for bedste mobile handelsapp i APAC-regionen understreger vores dedikation til at udvikle teknologi, der styrker handelsfolk. Vi vil fortsætte med at innovere og levere mobile løsninger, der gør handel smartere og mere tilgængelig."

Denne hæder føjer sig til Vantages voksende liste over internationale priser og styrker brandets position som en førende mobilbaseret handelsplatform.

For mere information om Vantages mobile handelsapp og prisbelønnede tjenester, besøg Vantage-websted. Tjenestens tilgængelighed varierer afhængigt af jurisdiktion og enhed.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multi-asset CFD-mægler, der tilbyder kunder adgang til en smidig og kraftfuld service til handel med Contracts for Difference (CFD'er), herunder Forex, råvarer, indekser, aktier, ETF'er og obligationer.

Med 16 års erfaring på markedet går Vantage ud over rollen som mægler og tilbyder en pålidelig handelsplatform, der giver kunderne adgang til handelsmuligheder.

handl smartere @vantage

ADVARSEL OM RISIKO: CFD'er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. Sørg for, at du forstår risiciene, inden du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er udelukkende til orientering og udgør ikke finansiel rådgivning, et tilbud eller en opfordring til at købe finansielle produkter eller tjenester. Indholdet er ikke beregnet til personer bosiddende i jurisdiktioner, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. De beskrevne priser er anerkendelser på brandniveau og angiver ikke licensrettighederne for nogen specifik Vantage-enhed. Læsere opfordres til at søge uafhængig professionel rådgivning, inden de træffer investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillid, du sætter til de præsenterede oplysninger, er udelukkende på eget ansvar.

