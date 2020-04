„Say Hello to Life" feiert mit neuer Miniserie „Embrace Nature" den 50. Jahrestag des Earth Day

In der neuesten Serie steht der Bambus im Mittelpunkt. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen eine Affinität zu dieser immergrünen Pflanze entwickelt, die viele Künstler, Liedermacher und Dichter inspiriert hat. Bambus ist im Laufe der Geschichte zu einem wesentlichen Bestandteil im Leben der Menschen geworden, von Möbeln bis hin zu antiken Waffen. „Say Hello to Life" nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise, auf der die Spuren des Bambus durch China zurückverfolgt werden, um die verborgene Philosophie zu entdecken, die die Bambuswälder erzählen möchten.