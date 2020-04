"Say Hello to Life" celebra il 50o anniversario della Giornata della Terra con la miniserie "Embrace Nature"

Protagonista dell'ultimissima serie è il bambù. Nel corso dei secoli, gli uomini hanno mostrato un'affinità per questa pianta sempreverde che ha ispirato molti artisti, compositori e poeti. Leggero ma resistente, il bambù appare come una componente essenziale della vita delle persone nel corso della storia, dai mobili alle armi antiche. "Say Hello to Life" accompagna il pubblico in un viaggio di scoperta, ripercorrendo le orme del bambù attraverso la Cina alla scoperta della filosofia nascosta che le foreste di bambù desiderano raccontare.