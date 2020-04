Создатели шоу "Say Hello to Life" отмечают 50-й международный День Земли новой мини-серией "Embrace Nature"

ПЕКИН (BEIJING), 22 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- В ознаменование 50-го юбилея международного Дня Земли продюсеры популярного реалити-шоу на "Say Hello to Life" Центральном телевидении Китая представили серию эпизодов, посвященных понятиям человечности и природы в философии китайского народа.