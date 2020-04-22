Создатели шоу "Say Hello to Life" отмечают 50-й международный День Земли новой мини-серией "Embrace Nature"
22 апр, 2020, 17:51 BST
ПЕКИН (BEIJING), 22 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- В ознаменование 50-го юбилея международного Дня Земли продюсеры популярного реалити-шоу на "Say Hello to Life" Центральном телевидении Китая представили серию эпизодов, посвященных понятиям человечности и природы в философии китайского народа.
Центральное место в этом минисериале занимает бамбук. На протяжении многих веков у людей формировалось чувство симпатии к этому вечнозеленому растению, послужившему источником вдохновения для многочисленных художников, поэтов и песнописцев. Легкий и прочный бамбук в ходе истории неизменно оставался элементом быта человека - от мебели до оружия. Создатели шоу "Say Hello to Life" приглашают зрителей совершить путешествие, полное увлекательных и неожиданных открытий, по "следам" бамбука в различных уголках Китая, чтобы познать удивительные сокровища и тайны философии, которые хранят в своей тени заросли этого вечнозеленого растения.
Бамбук созревает чрезвычайно медленно, однако почки, превращающиеся в побеги, играют важнейшую роль в появлении новых ростков. Пустив корни, стебли бамбука способны расти с ошеломляющей скоростью - до 30 см в день, - что делает его одним из самых быстрорастущих растений в мире.
"Бамбук - это настоящее чудо природы и истинный символ всего человечества. Как и стебли растения упрямо пробиваются сквозь тернии к звездам, так и мы оставляем позади высокомерие и заносчивость. Выносливые и целеустремленные, мы становимся лишь сильнее со временем", - комментирует ведущий шоу Нигмат.
"В этом заключается сама суть нашего послания к зрителям. Относясь к природе с трепетом и уважением, мы познаем истинную красоту и окружающие нас краски, знакомимся со всеми существами - огромными и мельчайшими, - раскрываем для себя всю мудрость и магию Вселенной, постигая всю глубину нашего существования".
"Присоединяйтесь к нам в путешествии к истокам природы и открывайте для себя новый мир", - добавляет он.
Шоу "Say Hello to Life" транслируется на канале CCTV 3 и CCTV.com в 9: 21:30 (GMT+8) по средам.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: https://www.facebook.com/cctvcom/.
Посмотреть предыдущие выпуски программы можно в нашем плейлисте на YouTube.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1158558/CCTV_Say_Hello_To_Life.jpg
SOURCE CCTV
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