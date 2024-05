2024 State of the Media Report von Cision: Journalisten kämpfen gegen Fehlinformationen, nutzen Daten und suchen nach PR-Partnerschaften

Der 15. Jahresbericht deckt aufschlussreiche Trends, neue Herausforderungen und aufkommende Chancen in der Medienlandschaft auf

CHICAGO, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Cision, der weltweite Marktführer bei Consumer- und Media-Intelligence, hat seinen 15. jährlichen State of the Media Report vorgestellt, eine mit Spannung erwartete Benchmark-Studie über Trends in der Medienbranche. Der Bericht, der auf einer Umfrage unter mehr als 3.000 Medienschaffenden weltweit basiert, hebt hervor, wie sehr sich Journalisten auf die Bekämpfung von Fehlinformationen konzentrieren, wie sehr sie sich zunehmend auf Daten verlassen und welche überraschenden Veränderungen es bei den sozialen Plattformen gibt, auf denen sie aktiv sind.

Cision's 2024 State of the Media Report

Die Ergebnisse unterstreichen die Möglichkeiten, wie PR-Fachleute schneller positive Ergebnisse in den Medien erzielen können, indem sie Journalisten gezielte, gut recherchierte Geschichten liefern, die für ihr Publikum relevant sind.

Einige wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:

Fast drei Viertel (72 %) der Journalisten schätzen Pressemitteilungen als bevorzugten Inhalt, den sie von PR-Experten erhalten.

42 % der Journalisten gaben an, dass ihre größte Herausforderung im Jahr 2024 darin besteht, ihre Glaubwürdigkeit als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle zu erhalten.

Trotz des großen Interesses der Branche an KI nutzen weniger als die Hälfte der an der Studie teilnehmenden Journalisten regelmäßig KI.

Multimedia-Assets (Bilder, Datenvisualisierungen und Videos) werden von den Medien mehr denn je genutzt. 87 % der Journalisten verwenden diese mit Pitches und Artikeln bereitgestellten Komponenten.

Facebook erlebt einen Aufschwung und wird von Journalisten als eine der drei wichtigsten Plattformen in puncto erhöhte Aktivität genannt.

15 Jahre Identifizierung von Medientrends

Der diesjährige Bericht markiert einen Meilenstein für Cision und die Medienbranche. Was 2009 als relativ kleine Studie in Zusammenarbeit mit der George Washington University begann, hat sich zu einem zuverlässigen Indikator für die Branche entwickelt. Der Bericht beleuchtet die sich ständig verändernde Medienlandschaft mit dem Ziel, PR-Fachleuten dabei zu helfen, engere Beziehungen zu Journalisten auf der ganzen Welt aufzubauen und ihre Ergebnisse zu verbessern.

„Die Daten von über 15 Jahren zeigen immer wieder, welchen Stellenwert die Beziehungen zwischen Journalisten und PR-Fachleuten haben. Jedes Jahr gewinnen wir tiefere Einblicke, wie PR-Verantwortliche noch stärkere Medienpartnerschaften aufbauen können", so Carrie Parker, Chief Marketing Officer bei Cision. „Journalisten stehen ebenso wie Fachleute für Medienbeziehungen vor vielen Herausforderungen und branchenweiten Veränderungen. Dazu gehört, dass sie lernen, mit neuen Technologien wie generativer KI umzugehen und das sich verändernde Medienverhalten zu verstehen. Der diesjährige Bericht über den Zustand der Medien zeigt wichtige Möglichkeiten für PR- und Kommunikationsfachleute auf, die vertrauenswürdigen Partner zu sein, die Journalisten in der heutigen, sich schnell verändernden Landschaft brauchen.

Den vollständigen 2024 State of the Media Report finden Sie hier .

Melden Sie sich für unser Webinar am 13. Juni um 10:00 Uhr ET an, in dem wir den Bericht und seine Bedeutung für PR- und Unternehmens-Kommunikationsfachleute näher beleuchten werden, indem Sie hier.

Methodik

Cision hat seine Umfrage zum Stand der Medien 2024 im Januar und Februar 2024 durchgeführt. Die Umfragen wurden per E-Mail an die Mitglieder der Cision Mediendatenbank versandt, die vom Medienforschungsteam des Unternehmens auf ihre Position als Medienfachleute, Influencer und Blogger überprüft wurden, sowie an die Mitglieder unserer Connectively-Community. Wir haben die Umfrage auch Medienfachleuten in der PR Newswire for Journalists-Datenbank zugänglich gemacht. An der diesjährigen Umfrage nahmen 3.016 Personen aus 19 Märkten weltweit teil: USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Spanien, Portugal, China, Australien, Singapur, Malaysia, Indonesien, Taiwan und Hongkong.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Consumer - und Media-Intelligence, Engagement- und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen PR und Unternehmenskommunikation, Marketing und Social Media die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute bestehen zu können. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

Kontakt:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Cision Public Relations

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2405660/2024_SOTM_Cover.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg