Rapport de Cision sur l'état des médias en 2024 : les journalistes luttent contre la désinformation, adoptent les données et recherchent des partenariats en matière de relations publiques

Le 15e rapport annuel met au jour des tendances révélatrices, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités dans le paysage médiatique

CHICAGO, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Cision, un leader des solutions de renseignements sur les consommateurs et les médias, a dévoilé son 15e rapport annuel sur l'état des médias, une étude de référence très attendue sur les tendances de l'industrie des médias. Le rapport, qui s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 3 000 professionnels des médias dans le monde, met en évidence l'importance accordée par les journalistes à la lutte contre la désinformation, leur dépendance croissante à l'égard des données et l'évolution surprenante des réseaux sociaux sur lesquels ils sont actifs.

Cision's 2024 State of the Media Report

Les résultats soulignent la façon dont les professionnels des relations publiques peuvent obtenir plus rapidement des résultats positifs dans les médias en fournissant aux journalistes des articles ciblés, bien documentés et pertinents pour leur public.

Quelques conclusions clés du rapport :

Près des trois quarts (72 %) des journalistes considèrent les communiqués de presse comme le contenu qu'ils préfèrent recevoir des professionnels des relations publiques.

42 % des journalistes ont déclaré que leur plus grand défi pour 2024 était de maintenir leur crédibilité en tant que source d'informations de confiance.

Malgré l'engouement de l'industrie pour l'IA, moins de la moitié des journalistes participant à l'étude utilisent régulièrement l'IA.

Les médias exploitent plus que jamais les ressources multimédias (images, visualisations de données et vidéos), et 87 % des journalistes utilisent ces ressources pour leurs pitchs et leurs articles.

Facebook fait l'objet d'un regain d'intérêt, et les journalistes la désignent comme l'une des trois principales plateformes pour accroître l'activité.

15 ans d'identification des tendances dans les médias

Le rapport de cette année marque une étape importante pour Cision et l'industrie des médias. Ce qui a commencé en 2009 comme une étude relativement modeste, menée conjointement avec l'université George Washington, est devenu un indicateur de confiance de l'industrie. Le rapport met en lumière le paysage médiatique en constante évolution dans le but d'aider les professionnels des relations publiques à nouer des liens approfondis et à améliorer leurs résultats avec les journalistes du monde entier.

« Plus de 15 ans de données montrent systématiquement la valeur que les journalistes accordent à leurs relations avec les professionnels des relations publiques. Chaque année, nous comprenons mieux comment les responsables des relations publiques peuvent établir des partenariats encore plus solides avec les médias, a déclaré Carrie Parker, directrice du marketing chez Cision. Les journalistes, tout comme les professionnels des relations avec les médias, font face à de nombreux défis et à des changements dans l'ensemble de l'industrie, notamment celui d'apprendre à naviguer à travers les nouvelles technologies telles que l'IA générative et comprendre l'évolution des comportements des médias. Le rapport de cette année sur l'état des médias révèle les principales possibilités qui s'offrent aux professionnels des relations publiques et des communications pour être les partenaires de confiance dont les journalistes ont besoin dans le paysage en évolution rapide d'aujourd'hui. »

Consultez le rapport complet sur l'état des médias en 2024 ici .

Inscrivez-vous à notre webinaire du 13 juin à 10h (HE), lors duquel nous approfondirons le rapport et ce qu'il signifie pour les professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, en cliquant ici .

Méthodologie

Cision a mené son enquête sur l'état des médias en 2024 en janvier et février 2024. Les questionnaires ont été envoyés par e-mail aux membres de la base de données des médias de Cision, qui sont approuvés par l'équipe de recherche sur les médias de l'entreprise pour vérifier leurs positions en tant que professionnels des médias, influenceurs et blogueurs, et aux membres de notre communauté Connectively. Nous avons également mis le questionnaire à la disposition des professionnels des médias de la base de données PR Newswire pour les journalistes. L'enquête de cette année a recueilli les réponses de 3 016 personnes dans 19 marchés à travers le monde : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Italie, Espagne, Portugal, Chine, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Taïwan et Hong Kong.

À propos de Cision

Cision est le leader mondial des solutions de communication, d'engagement et de renseignements sur les consommateurs et les médias. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques, des communications d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne , Brandwatch , et PR Newswire , permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

