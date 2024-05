Rapporto di Cision sullo stato dei media 2024: i giornalisti combattono la disinformazione, abbracciano i dati e cercano la partnership con i professionisti delle PR

Il 15º rapporto annuale svela tendenze illuminanti, nuove sfide e opportunità emergenti nel panorama dei media

CHICAGO, 7 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Cision, leader nelle soluzioni di consumer e media intelligence, ha presentato il suo 15º rapporto annuale sullo stato dei media, uno studio di riferimento molto atteso sulle tendenze del settore dei media. Il rapporto, basato su un sondaggio che ha coinvolto oltre 3.000 professionisti dei media in tutto il mondo, mette in evidenza l'attenzione dei giornalisti sulla lotta alla disinformazione, la loro crescente dipendenza dai dati e i sorprendenti cambiamenti che riguardano le piattaforme sociali nelle quali sono attivi.

Cision's 2024 State of the Media Report

I risultati sottolineano i modi in cui i professionisti delle pubbliche relazioni possono raggiungere risultati mediatici positivi più rapidamente, fornendo ai giornalisti storie mirate e ben documentate che sono rilevanti per il loro pubblico.

Alcuni dati fondamentali emersi dal rapporto:

Quasi tre quarti (72%) dei giornalisti apprezzano i comunicati stampa come loro contenuti preferiti da ricevere dai professionisti delle pubbliche relazioni.

Il 42% dei giornalisti ha dichiarato che per loro la più grande sfida del 2024 è mantenere la credibilità come fonte attendibile di notizie.

Nonostante il fermento del settore sull'IA, meno della metà dei giornalisti che hanno partecipato allo studio utilizzano regolarmente l'IA.

Le risorse multimediali (immagini, visualizzazioni di dati e video) sono sfruttate dai media più che mai, con l'87% dei giornalisti che utilizzano quelle fornite con abilità comunicative e storie.

Facebook sta vivendo una rinascita, con i giornalisti che lo nominano una delle prime tre piattaforme per una maggiore attività.

Quindici anni di identificazione delle tendenze nei media

Il rapporto di quest'anno segna una pietra miliare per Cision e il settore dei media. Quello che è iniziato nel 2009 come uno studio relativamente piccolo e in collaborazione con la George Washington University, è diventato un indicatore affidabile del settore. Il rapporto mette in luce l'evoluzione continua del panorama dei media con l'obiettivo di aiutare i professionisti delle pubbliche relazioni a stabilire connessioni più profonde e migliorare i risultati con i giornalisti di tutto il mondo.

"Oltre 15 anni di dati mostrano costantemente il valore che i giornalisti attribuiscono alle loro collaborazioni con i professionisti delle pubbliche relazioni. Ogni anno, otteniamo informazioni più approfondite su come i leader delle PR possono costruire partnership mediatiche ancora più forti" ha affermato Carrie Parker, Chief Marketing Officer di Cision. "I giornalisti, come i professionisti delle relazioni con i media, si trovano ad affrontare molte sfide e cambiamenti in tutto il settore, tra cui imparare a dominare le nuove tecnologie come l'IA generativa e comprendere l'evoluzione dei comportamenti dei media. Il rapporto sullo stato dei media di quest'anno rivela le opportunità chiave che i professionisti delle PR e delle comunicazioni possono sfruttare per essere i partner di fiducia di cui i giornalisti hanno bisogno nel panorama in rapida evoluzione di oggi".

Accedi all'intero Rapporto sullo stato dei media del 2024 qui .

Iscriviti al nostro webinar il 13 giugno alle 10:00 ET (Eastern Time) dove approfondiremo il rapporto e quali sono le implicazioni per i professionisti delle PR e della comunicazione aziendale, cliccando qui .

Metodologia

Cision ha condotto il suo sondaggio sullo stato dei media del 2024 a gennaio e febbraio del 2024. I sondaggi sono stati inviati via e-mail ai componenti di Cision Media Database, che sono controllati dal team di ricerca sui media dell'azienda per verificarne le posizioni come professionisti dei media, influencer e blogger e ai componenti della nostra comunità Connectively. Abbiamo anche messo il sondaggio a disposizione dei professionisti dei media nel database di PR Newswire for Journalists. Il sondaggio di quest'anno ha raccolto le risposte di 3.016 intervistati in 19 mercati di tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Italia, Spagna, Portogallo, Cina, Australia, Singapore, Malesia, Indonesia, Taiwan e Hong Kong.

Informazioni su Cision

Cision è il leader globale nelle soluzioni di consumer e media intelligence, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere nel mondo basato sui dati di oggi. La nostra profonda esperienza, le esclusive partnership sui dati e i prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne , Brandwatch e PR Newswire , consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% della Fortune 500, di vedere ed essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico che conta di più per loro.

Informazioni di contatto:

Per richieste di informazioni da parte dei media, contattare:

Cision Public Relations

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405660/2024_SOTM_Cover.jpg