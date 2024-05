Cisionin Median tila 2024 -raportti: Toimittajat taistelevat väärää tietoa vastaan, omaksuvat datan ja etsivät PR-kumppanuutta.

15. vuosiraportti paljastaa silmiä avaavia trendejä, uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia viestintäympäristössä.

CHICAGO, 7. toukokuuta 2024 /PRNewswire/ -- Cision, johtava kuluttaja- ja mediatietoratkaisujen toimittaja, julkisti 15. vuotuisen State of the Media Report -raporttinsa, joka on erittäin odotettu vertailuanalyysi media-alan suuntauksista. Raportissa, joka perustuu yli 3000 media-alan ammattilaiselle maailmanlaajuisesti tehtyyn kyselytutkimukseen, korostetaan, että toimittajat keskittyvät voimakkaasti väärän tiedon torjuntaan, lisääntyvästä riippuvuudesta aineistoon ja että heidän käyttämissään sosiaalisissa foorumeissa on tapahtunut yllättäviä muutoksia.

Tulokset korostavat, miten suhdetoiminnan ammattilaiset voivat saavuttaa myönteisiä mediatuloksia nopeammin tarjoamalla toimittajille kohdennettuja, hyvin tutkittuja juttuja, jotka ovat relevantteja heidän yleisölleen.

Joitakin keskeisiä havaintoja raportista:

Lähes kolme neljäsosaa (72 %) toimittajista pitää lehdistötiedotteita ensisijaisena PR-ammattilaisilta saatavana sisältönä.

42 % toimittajista ilmoitti vuoden 2024 suurimmaksi haasteeksi uskottavuuden säilyttämisen luotettuna uutislähteenä.

Huolimatta tekoälyn aiheuttamasta kohusta, alle puolet tutkimukseen osallistuneista toimittajista käyttää tekoälyä säännöllisesti.

Tiedotusvälineet hyödyntävät multimediavälineitä (kuvia, tiedon visualisointeja ja videoita) enemmän kuin koskaan, ja 87 % toimittajista käyttää näitä välineitä tarinoissaan ja jutuissaan.

Facebook on elpymässä, ja toimittajat ovat nimenneet sen yhdeksi kolmesta tärkeimmästä alustasta, joilla toiminta on lisääntynyt.

15 vuotta mediatrendien tunnistamisessa

Tämänvuotinen raportti on virstanpylväs Cisionille ja media-alalle. Vuonna 2009 George Washingtonin yliopiston kanssa tehdystä suhteellisen pienestä yhteistutkimuksesta on kasvanut luotettava alan suunnannäyttäjä. Raportti valottaa jatkuvasti muuttuvaa mediamaisemaa, ja sen tavoitteena on auttaa PR-ammattilaisia luomaan syvempiä yhteyksiä ja parantamaan tuloksia toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

"Yli 15 vuoden tiedot osoittavat johdonmukaisesti, että toimittajat arvostavat suhteitaan suhdetoiminnan ammattilaisiin. Joka vuosi saamme syvällisempää tietoa siitä, miten PR-johtajat voivat rakentaa entistä vahvempia mediakumppanuuksia", sanoo Carrie Parker, Cisionin markkinointijohtaja. "Toimittajilla, kuten mediasuhteiden ammattilaisillakin, on edessään monia haasteita ja koko alaa koskevia muutoksia, kuten uusien teknologioiden, esimerkiksi generatiivisen tekoälyn, käytön opettelu ja mediakäyttäytymisen kehittymisen ymmärtäminen. Toimittajat ovat myös mediasuhteiden ammattilaisten tavoin monien haasteiden ja koko alaa koskevien muutosten edessä. Tämänvuotinen State of the Media -raportti paljastaa PR- ja viestintäammattilaisten keskeiset mahdollisuudet olla luotettavia kumppaneita, joita toimittajat tarvitsevat nykyisessä nopeasti muuttuvassa ympäristössä."

Access the full 2024 State of the Media Report here .

Ilmoittaudu 13. kesäkuuta klo 10:00 ET järjestettävään webinaariin, jossa perehdymme raporttiin ja sen merkitykseen PR- ja yritysviestinnän ammattilaisille, klikkaamalla tästä .

Menetelmät

Cision toteutti vuoden 2024 State of the Media -tutkimuksen tammikuussa ja helmikuussa 2024. Kyselyt lähetettiin sähköpostitse Cisionin mediatietokannan jäsenille, jotka yhtiön mediatutkimusryhmä on tarkistanut varmistaakseen heidän asemansa median ammattilaisina, vaikuttajina ja bloggaajina, sekä Connectively-yhteisömme jäsenille. Annoimme kyselyn myös tiedotusvälineiden ammattilaisten käyttöön PR Newswire for Journalists -tietokannassa. Tämänvuotisessa tutkimuksessa kerättiin vastauksia 3 016 vastaajalta 19 markkina-alueelta eri puolilta maailmaa: Yhdysvallat, Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Italia, Espanja, Portugali, Kiina, Australia, Singapore, Malesia, Indonesia, Taiwan ja Hong kong.

