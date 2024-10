7 Highlights für das kommende Hongqiao International Economic Forum enthüllt

Highlight I: Eine globale Vision für die heißen Themen der Welt

Im Mittelpunkt des diesjährigen Forums stehen aktuelle Themen wie der Klimawandel, der globale Süden, der 30. Jahrestag der WTO, die internationale Zusammenarbeit bei Normen, künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge und die Modernisierung des Konsums.

Höhepunkt II: Führende Persönlichkeiten tauschen ihre beruflichen Ansichten aus

Das Forum lädt Fachleute aus verschiedenen Bereichen aus dem In- und Ausland ein, darunter Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, Wirtschaftsführer und führende Wissenschaftler, um einen intensiven Dialog zu führen.

Höhepunkt III: Verbesserte Interaktionen über verschiedene Kanäle

Die CIIE & HQF Gala wird aufgewertet, um eine exklusive Networking-Gelegenheit zu schaffen, die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringt und die Erkundung von Handels- und Investitionsmöglichkeiten erleichtert.

Höhepunkt IV: Bahnbrechende Forschungsergebnisse werden vorgestellt

Der World Openness Report 2024 und der neueste World Openness Index werden veröffentlicht. In der Zwischenzeit planen mehrere Regierungsbehörden und internationale Organisationen, Berichte, Vorschläge, Fahrpläne und andere Ergebnisse im Rahmen des HQF zu veröffentlichen.

Highlight V: Innovative Integration von Forum und Expo

Es werden Aktivitäten wie Unterforen an den Ständen und Besuche von Gastgruppen eingeführt, um den einzigartigen Vorteil des Forums, zeitgleich mit der CIIE stattzufinden, voll auszuschöpfen.

Höhepunkt VI: Wichtige Hilfe von professionellen Partnern

Im HQF werden in Zusammenarbeit mit chinesischen Regierungsstellen und internationalen Organisationen eine Reihe von Unterforen abgehalten. In der Zwischenzeit werden einige der Unterforen in Zusammenarbeit mit professionellen Medien und Think Tanks veranstaltet.

Höhepunkt VII: Intensive Exposition, unterstützt durch die Mainstream-Medien

Die HQF-Partner in den Medien werden vor, während und nach der Veranstaltung umfassend über das Forum berichten. In der Zwischenzeit werden die großen Medien eingeladen, über die Unterforen zu berichten, indem sie in Echtzeit Fotos austauschen, Berichte schreiben und Werbung machen.

Um über die sieben Highlights hinaus mehr zu erfahren, können Sie sich gerne für das 7. Hongqiao International Economic Forum über die CIIE APP, das Miniprogramm und die Website forum.ciie.org anmelden. Ich freue mich darauf, Sie auf der HQF zu treffen!

Kontakt:

Frau Cui

0086-21-968888

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525354/image.jpg