AGC wird auf der CES 2025 ausstellen: Präsentation neuester Materialien und Lösungen, einschließlich Weltpremieren

TOKIO, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ – AGC Inc., ein in Tokio ansässiger, weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und anderen High-Tech-Materialien, wird auf der CES 2025, einer der größten Technologiemessen der Welt, die vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas, USA, stattfindet, ausstellen.

Unter dem Motto „Behind Every Breakthrough" (Hinter jedem Durchbruch) wird die AGC Group innovative Materialien und Lösungen in drei Bereichen vorstellen: „Next-Gen Mobility" (Mobilität der nächsten Generation), „Next-Gen Semiconductor" (Halbleiter der nächsten Generation) und „Next-Gen Energy" (Energie der nächsten Generation). Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Group an der CES teilnimmt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1907 hat sich AGC von einem Hersteller von Flachglas zu einem Anbieter einer breiten Palette von Materialien und Lösungen entwickelt, darunter Glas, Elektronik, Chemikalien, Biowissenschaften und Keramik, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden. Auf dieser Messe wird AGC seine Materialien und Lösungen vorstellen, die zukünftige Durchbrüche unterstützen. Insbesondere die Glassubstrate der M100/200-Serie von AGC für AR/MR-Brillen haben die CES 2025 Innovation Awards (R)* gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass AGC auf der CES 2025 ausstellen wird", sagte der CEO, Yoshinori Hirai. „Die Grundlage der Innovation sind überlegene Materialien, die ständig weiterentwickelt werden, um Durchbrüche zu unterstützen und zu beschleunigen. Die AGC Group will unter dem Motto „Your Dreams, Our Challenge" ein exzellentes Unternehmen sein, das diejenigen unterstützt und mit ihnen wächst, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Wir laden Sie ein, unseren Stand zu besuchen und die Materialien und Lösungen der Zukunft zu erleben."

Übersicht über die Ausstellungen der AGC Group

– Ausstellungsort: Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall, Stand #6466

– Ausstellungsort: Ausstellungszeitraum: 7. Januar (Di.) bis 10. Januar (Fr.), 2025, 10:00 bis 18:00 Uhr (Ortszeit)

Hauptausstellungen

– Next-Gen Mobility (Mobilität der nächsten Generation)

Um eine sicherere und komfortablere Mobilität zu erreichen, dient das Cockpit als entscheidende Schnittstelle, die Fortschritte bei der Benutzeroberfläche und der Benutzererfahrung erfordert. Erleben Sie das Cockpit der Zukunft, in dem die Textur, Ästhetik und Funktionalität von Glas nahtlos integriert sind. Zu den wichtigsten Exponaten gehören das „Next-Gen-Head-up-Display", das zu mehr Sicherheit und fortschrittlichem Design beiträgt, und die „Curved Dual Displays (gebogenen Dual-Displays) mit dünnem und schmalem Rahmen", die ein überlegenes Design und eine nahtlose Integration mit Displays bieten.

- Next-Gen Semiconductor (Halbleiter der nächsten Generation)

Die AGC Group entwickelt, produziert und vertreibt wichtige Materialien für die moderne Halbleiterfertigung, darunter EUV-Fotomaskenrohlinge und Ceroxid-Slurry für den CMP-Prozess von Halbleitern. Es wird erwartet, dass seine Glaskernsubstrate für Halbleitergehäuse der nächsten Generation aufgrund der ausgezeichneten Steifigkeit, Ebenheit und Mikroverarbeitbarkeit von Glas zur Realisierung einer noch höheren Integration und Leistung von Halbleitern beitragen werden.

- Next-Gen Energy (Energie der nächsten Generation)

Die AGC Group hat sich verpflichtet, durch die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Technologien die Treibhausgasemissionen in der Gesellschaft zu reduzieren. „FORBLUE (TM) S-SERIES" ist eine fluorierte Ionenaustauschermembran, die sich für die Herstellung von grünem Wasserstoff unter Verwendung erneuerbarer, wenn auch unbeständiger Energiequellen wie Solarenergie eignet.

Für weitere Informationen über alle ausgestellten Materialien und Lösungen:

Hinweis

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die Consumer Technology Association (CTA) (R) hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der Behauptungen überprüft und den Gegenstand, für den der Preis verliehen wurde, nicht getestet.

Referenz

CES - The Most Powerful Tech Event in the World: https://www.ces.tech/

CES-Innovationspreisprogramm: https://www.ces.tech/innovation-awards/innovation-awards/

Informationen zu AGC

AGC Inc. ist die Muttergesellschaft der AGC Group, einem weltweit führenden Anbieter von Glaslösungen und Lieferanten von Flach-, Automobil- und Displayglas, Chemikalien, Keramik und anderen High-Tech-Materialien und -Komponenten. Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrhundert technischer Innovation hat die AGC Group eine breite Palette von Spitzenprodukten entwickelt. Die AGC Group beschäftigt weltweit rund 56.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet mit Geschäften in rund 30 Ländern einen Jahresumsatz von etwa 2,0 Billionen japanischen Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.agc.com/en/index.html