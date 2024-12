AGC exposera au CES 2025 : Présentation de matériaux et de solutions de pointe, y compris des premières mondiales

TOKYO, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- AGC Inc., un leader mondial de la fabrication de verre, de produits chimiques et d'autres matériaux de haute technologie basé à Tokyo, exposera au CES 2025, l'un des plus grands salons technologiques au monde, qui se tiendra à Las Vegas, aux États-Unis, du 7 au 10 janvier 2025.

Sous le thème « Behind Every Breakthrough » (Derrière chaque percée), le groupe AGC présentera des matériaux et des solutions de pointe dans trois domaines : « Mobilité de nouvelle génération », « Semi-conducteurs de nouvelle génération » et « Énergie de nouvelle génération ». C'est la troisième année consécutive que le groupe participe au CES.

Image1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI1fl_yEDKz162.jpg

Depuis sa création en 1907, AGC est passé de la production de verre plat à la fourniture d'une large gamme de matériaux et de solutions, notamment dans les domaines du verre, de l'électronique, de la chimie, des sciences de la vie et de la céramique, afin de répondre à l'évolution des besoins de la société. Lors de ce salon, AGC présentera ses matériaux et solutions qui favorisent les percées futures. En particulier, les substrats en verre de la série M100/200 d'AGC pour les lunettes de RA/RM ont remporté les Prix de l'innovation 2025 du CES (R)*. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site

( https://www.agc.com/en/news/detail/1207806_2814.html ).

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'AGC participera au CES 2025 », a déclaré Yoshinori Hirai, PDG. « Les matériaux de qualité supérieure sont à la base de l'innovation et évoluent en permanence pour soutenir et accélérer les percées. Avec son message de marque « Vos rêves sont nos défis », le groupe AGC vise à être une excellente entreprise qui apporte son soutien et se développe aux côtés de ceux qui s'efforcent de rendre le monde meilleur. Nous vous invitons à visiter notre stand et à découvrir les matériaux et solutions du futur. »

Aperçu de l'exposition du groupe AGC

- Lieu de l'exposition : Las Vegas Convention Center (LVCC), Hall Ouest, Stand n°6466

- Période d'exposition : Du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2025, de 10h00 à 18h00 (heure locale)

Principales expositions

- Mobilité de nouvelle génération

Image2 : Démonstrateur de cockpit (prévu pour être présenté au CES 2025)

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI2fl_10llZ5m3.jpg

Pour une mobilité plus sûre et plus confortable, le cockpit est une interface cruciale, qui nécessite des avancées en matière d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. Découvrez le cockpit du futur où la texture, l'esthétique et les fonctionnalités du verre sont parfaitement intégrées. Les principaux produits exposés sont le « Next-Gen HUD », qui contribue à la sécurité et au design avancé, et les « Curved Dual Displays with thin and narrow bezel », qui offrent un design supérieur et une intégration cohérente avec les écrans.

- Semi-conducteurs de nouvelle génération

Image3 : Trous d'interconnexion traversant le verre

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI3fl_M5Ua6kuS.jpg

Le groupe AGC développe, produit et vend des matériaux essentiels pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe, notamment des plaques pour photomasques EUV et de la bouillie d'oxyde de cérium pour le processus de polissage chimio-mécanique des semi-conducteurs. Ses substrats à base de verre pour boîtiers de semi-conducteurs de prochaine génération devraient contribuer à la réalisation d'une intégration et de performances encore plus élevées dans les semi-conducteurs grâce à l'excellente rigidité, à la planéité et à la facilité de traitement du verre à l'échelle microscopique.

- Énergie de nouvelle génération

Image4 : FORBLUE (TM) SÉRIE S

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI4fl_Lpc2N8P5.jpg

Le groupe AGC s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de la société en développant des produits et technologies respectueux de l'environnement. « FORBLUE (TM) SÉRIE S » est une membrane échangeuse d'ions fluorée adaptée à la production d'hydrogène vert à partir de sources d'énergie renouvelables, bien que volatiles, telles que l'énergie solaire.

Pour plus d'informations sur les matériaux et solutions exposés :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411280794-O1-7SP0RDSj.pdf

Stand AGC (image à des fins d'illustration uniquement) :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI5fl_qbh0E8kH.jpg

Note

*Les Prix de l'innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs soumis aux juges. La Consumer Technology Association (CTA) (R) n'a pas vérifié l'exactitude des documents soumis ou des déclarations faites et n'a pas testé l'article auquel le prix a été décerné.

Références

CES - L'événement technologique le plus puissant au monde : https://www.ces.tech/

Programme des Prix de l'innovation du CES : https://www.ces.tech/innovation-awards/innovation-awards/

À propos d'AGC

AGC Inc. est la société mère du groupe AGC, un leader mondial de la fourniture de solutions verrières et de verre plat, automobile et d'affichage, de produits chimiques, de céramiques et d'autres matériaux et composants de haute technologie. S'appuyant sur plus d'un siècle d'innovation technique, le groupe AGC a développé une large gamme de produits de pointe. Le groupe AGC emploie quelque 56 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 000 milliards de yens japonais grâce à ses activités dans une trentaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.agc.com/en/index.html