AGC exposeert op CES 2025: Toont baanbrekende materialen en oplossingen, inclusief wereldpremières

TOKIO, 12 december 2024 /PRNewswire/ -- AGC Inc., een in Tokio gevestigde wereldleider in de productie van glas, chemicaliën en andere hightechmaterialen, neemt deel aan CES 2025, een van 's werelds grootste technologiebeurzen, die van 7 tot 10 januari 2025 in Las Vegas (VS) wordt gehouden.

Onder het thema "Behind Every Breakthrough" presenteert de AGC Group baanbrekende materialen en oplossingen in drie domeinen: "Next-Gen Mobility," "Next-Gen Semiconductor en Next-Gen Energy." Dit is het derde jaar op rij dat de Group deelneemt aan CES.

Afbeelding1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI1fl_yEDKz162.jpg

Sinds de oprichting in 1907 is AGC uitgegroeid van een producent van vlakglas tot een leverancier van een breed assortiment materialen en oplossingen, waaronder glas, elektronica, chemicaliën, biowetenschappen en keramiek, om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de maatschappij. Op deze beurs toont AGC zijn materialen en oplossingen die toekomstige doorbraken ondersteunen. Vooral de glassubtraten voor AR/MR-brillen uit de M100/200-serie van AGC hebben de CES 2025 Innovation Awards (R)* gewonnen. Zie voor meer informatie

( https://www.agc.com/en/news/detail/1207806_2814.html ).

"Wij zijn heel blij te kunnen aankondigen dat AGC aanwezig is op CES 2025," aldus Yoshinori Hirai, CEO. "Aan de basis van innovatie liggen superieure materialen, die voortdurend evolueren om doorbraken te ondersteunen en te versnellen. De AGC Group wil, onder onze merknaam 'Your Dreams, Our Challenge' (uw dromen, onze uitdaging), een uitmuntend bedrijf zijn dat ondersteuning en groei biedt aan de kant van diegenen die ernaar streven om van de wereld een betere plek te maken. We nodigen u uit om onze stand te bezoeken en de materialen en oplossingen van de toekomst te ervaren."

Tentoonstellingsoverzicht AGC Group

- Tentoonstellingslocatie: Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall, Stand #6466

- Duur van de tentoonstelling: 7 januari (dinsdag) tot 10 januari (vrijdag), 2025, 10:00 uur tot 18:00 uur (plaatselijke tijd)

Belangrijkste getoonde producten

- Next-Gen Mobility

Afbeelding2: Cockpit Demonstrator (volgens planning te zien op CES 2025)

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI2fl_10llZ5m3.jpg

Om veiliger en comfortabeler te kunnen bewegen, is de cockpit een cruciale interface, waarvoor verbeteringen in UI en UX nodig zijn. Ervaar de toekomstige cockpit waarin de textuur, esthetiek en functionaliteit van glas naadloos zijn geïntegreerd. Tot de belangrijkste getoonde producten behoren de "Next-Gen HUD", die bijdraagt aan de veiligheid door zijn geavanceerde ontwerp, en de "gebogen dubbele schermen met dunne en smalle rand", voor een superieur ontwerp en een naadloze integratie met de displays.

-Next-Gen Semiconductor

Afbeelding3: Through Glass Vias

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI3fl_M5Ua6kuS.jpg

De AGC Group ontwikkelt, produceert en verkoopt essentiële materialen voor geavanceerde halfgeleiderproductie, waaronder EUV-fotomaskerpatronen en ceria slurry voor het halfgeleider CMP-proces. Dankzij de uitstekende stijfheid, vlakheid en microverwerkbaarheid van glas, kunnen de glazen kernsubstraten voor halfgeleiderpakketten van de volgende generatie nog hogere integratie en prestaties in halfgeleiders realiseren.

- Next-Gen Energy

Afbeelding4: FORBLUE (TM) S-SERIE

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI4fl_Lpc2N8P5.jpg

De AGC Group zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen in de hele maatschappij te verminderen met de milieuvriendelijke producten en technologieën die zij ontwikkelen. "FORBLUE (TM) S-SERIES" is een gefluoreerd ionenuitwisselingsmembraan geschikt voor de productie van groene waterstof met behulp van hernieuwbare, zij het vluchtige, energiebronnen zoals zonne-energie.

Voor meer informatie over alle tentoongestelde materialen en oplossingen:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411280794-O1-7SP0RDSj.pdf

AGC stand (alleen ter illustratie):

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108477/202411280794/_prw_PI5fl_qbh0E8kH.jpg

Opmerking

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. De Consumer Technology Association (CTA) (R) heeft de juistheid van de inzendingen of beweringen niet gecontroleerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.

Referentie

CES - The Most Powerful Tech Event in the World: https://www.ces.tech/

CES Innovation Awards Programma: https://www.ces.tech/innovation-awards/innovation-awards/

Over AGC

AGC Inc. is het moederbedrijf van de AGC Group, een wereldleider in glasoplossingen en leverancier van vlakglas, glas voor de auto-industrie en beeldschermen, chemicaliën, keramiek en andere hightech materialen en componenten. Op basis van meer dan een eeuw technische innovatie heeft de AGC Group een breed assortiment geavanceerde producten ontwikkeld. De AGC Group heeft wereldwijd ongeveer 56.000 mensen in dienst en genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,0 biljoen Japanse yen via activiteiten in ongeveer 30 landen.

Ga voor meer informatie naar https://www.agc.com/en/index.html