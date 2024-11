AliExpress Black Friday verlängert die festliche Shopping-Saison mit Top-Angeboten und Rabatten

- Gute Nachrichten für neun von zehn Europäern, die Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen werden -

Black Friday Event: 22. November bis 3. Dezember, mit starken Preisnachlässen

Noch mehr Chancen auf „Shake and Win"-Preise und weitere Rabatte und Gutscheine mit Preisnachlass

Neue Studie von AliExpress zeigt, dass 90 % der Europäer Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen und in der Regel mehr als 50 EUR pro Geschenk ausgeben.

HANGZHOU, China, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Der internationale Online-Einzelhandelsmarktplatz AliExpress setzt die festliche Einkaufssaison mit Black Friday-Angeboten und Rabatten von bis zu 80 % fort. Nach dem Singles' Day Global Shopping Festival in diesem Monat setzt die Plattform die Rabattsaison mit Black Friday-Angeboten fort, die vom 22. November bis zum 3. Dezember gelten.

Der Black Friday hat sich schnell zu einer neuen Tradition im europäischen Einkaufskalender entwickelt und läutet den Beginn der festlichen Geschenkeshopping-Saison ein. In diesem Jahr planen die Europäer, ihre Liebsten großzügig zu beschenken. Eine neue Studie von AliExpress zeigt, dass mehr als 90 % (91,4 %)[1] der befragten Europäer[2] Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen und im Durchschnitt mehr als 50 Euro pro Geschenk ausgeben wollen.

Europäische Trends beim Geschenkekauf für die Feiertage

In Spanien erwartet eine größere Anzahl (95 %)[1] der Spanier, Geschenke für bis 15 Personen zu kaufen. im Vereinigten Königreich sind die Geschenkelisten noch länger sind und 15 %[3] der Briten geben an, dass sie für mehr als 15 Personen einkaufen werden.

Jüngere Generationen planen, für mehr Menschen Geschenke zu kaufen als ältere Generationen[2]. Bei den Europäern der Generation Z ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für mehr als 15 Personen einkaufen, viermal höher (16 %) als bei den Babyboomern (4 %).

Vergleich der Ausgaben zwischen den Geschlechtern

In der Regel geben Männer in ganz Europa mehr für ein Geschenk aus als Frauen, z. B. in Italien, wo Männer 15 % mehr pro Geschenk ausgeben als Frauen (50 EUR gegenüber 43 EUR). In Polen geben Männer (über 215 PLN) 13 % mehr aus als Frauen (unter 190 PLN), und in Frankreich planen Männer, pro Geschenk 12 % mehr auszugeben als Frauen (62 EUR gegenüber 54 EUR).

In den meisten Märkten zeigen die Daten, dass die Geschlechter in Bezug auf die Anzahl der Personen, für die Europäer Geschenke kaufen, keine großen Unterschiede aufweisen. In Deutschland kaufen Frauen jedoch für mehr Personen Geschenke als Männer.

Europäer denken nur selten daran, sich selbst etwas zu gönnen Dennoch denken viele Europäer nur selten daran, sich selbst etwas zu gönnen - 13 % der europäischen Verbraucher kaufen sich nie ein Geschenk. Die Verbraucher im Vereinigten Königreich gehören zu den zurückhaltendsten - ein Viertel (25 %) gibt an, dass sie sich niemals selbst Geschenke machen würden — während nur 6 % der Verbraucher in Spanien dasselbe sagen.

In Europa ist die Abneigung, sich selbst etwas zu gönnen, bei den über 55-Jährigen am größten, während die jüngere Generation am ehesten bereit ist, sich selbst etwas zu schenken — nur 3,84 % der 18- bis 24-Jährigen sagen das Gleiche.

Die Daten zeigen, dass Budgetbeschränkungen der häufigste Grund sind (29 %), warum Menschen nicht für sich selbst einkaufen. Dies gilt insbesondere in Italien, wo 37 % der Verbraucher angeben, dass sie finanziell unter Druck stehen.

In allen Märkten gibt jeder Zehnte (11 %) an, dass er auf einen Preisnachlass wartet, bevor er für sich selbst einkauft. Dabei sind die Polen am meisten auf Schnäppchen aus: 14 % geben an, dass sie auf einen Preisnachlass warten.

Gleichzeitig ziehen es einige Verbraucher (14 %) einfach vor, andere zu beschenken. In Frankreich (18 %) ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Einkäufer lieber für jemand anderen einkaufen, während im Vereinigten Königreich nur 9 % der Verbraucher dasselbe angaben.

Belohnen Sie sich an diesem Black Friday mit Shake and Win

Neben Angeboten und Rabatten bietet AliExpress während des Black Friday Sales weiterhin seine beliebte „Shake and Win"-Funktion an, bei der Kunden die Chance haben, besondere Belohnungen und Angebote zu gewinnen. Kunden können ihr Smartphone oder Tablet einfach „schütteln", um Preise* zu gewinnen, von Rabattgutscheinen** bis hin zu Sachpreisen, die täglich aktualisiert werden, darunter: Spielkonsolen, kabellose Kopfhörer und mehr.

Schnelle und kostenlose Lieferoptionen

Wer bei AliExpress einkauft, kann von schnellen und zuverlässigen Lieferoptionen profitieren. Grenzüberschreitende Lieferungen werden in Spanien innerhalb von drei bis fünf Tagen, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Frankreich innerhalb von sieben Tagen und in Italien innerhalb von sieben bis zehn Tagen zugestellt. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, bietet die Plattform*** kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen und gewährleistet so einen reibungslosen und bequemen Einkauf.

„Für viele läutet der Black Friday den Countdown für die festliche Geschenkeshopping-Saison ein. Die neue Studie zeigt, dass die Europäer großzügige Geschenke machen, wobei die meisten für bis zu 15 Personen kaufen. In diesem Jahr macht es AliExpress dank unserer unglaublichen Auswahl und Rabatten von bis zu 80 % einfach, das perfekte Geschenk für jeden auf Ihrer Liste zu finden", sagt Gary Topp, European Commercial Director bei AliExpress.

