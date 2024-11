Le Black Friday d'AliExpress prolonge la saison des achats festifs avec des offres et des remises de premier ordre

- Bonne nouvelle pour 9 Européens sur 10 qui achèteront des cadeaux pour jusqu'à 15 personnes -

L'événement « Black Friday » se déroule du 22 novembre au 3 décembre, avec des remises importantes sur les produits.

Encore plus de chances de gagner des prix « Shake and Win » et de débloquer des remises supplémentaires et des coupons de réduction.

Une nouvelle étude d'AliExpress révèle que 90 % des Européens achèteront des cadeaux pour un maximum de 15 personnes, en dépensant généralement plus de 50 euros par cadeau.

HANGZHOU, Chine, 19 novembre 2024 /PRNewswire/-- La marketplace internationale de vente au détail en ligne AliExpress poursuit la saison des achats festifs avec des offres du Black Friday et des réductions allant jusqu'à 80 %. Après le Festival mondial du shopping de la Journée des célibataires de ce mois-ci, la plateforme poursuit la saison des réductions avec des offres du Black Friday en direct du 22 novembre au 3 décembre.

Le Black Friday est rapidement devenu une nouvelle tradition dans le calendrier des achats en Europe, marquant le début de la saison des achats de cadeaux. Cette année, les Européens prévoient d'être généreux avec leurs proches, puisqu'une nouvelle étude d'AliExpress révèle que plus de 90 % (91,4 %)[1] des Européens[2] interrogés achèteront des cadeaux pour un maximum de 15 personnes, et qu'ils prévoient de dépenser en moyenne plus de 50 euros par cadeau.

Tendances européennes en matière d'achat de cadeaux de fête

En Espagne, un plus grand nombre (95 %)[1] d'Espagnols prévoient d'acheter des cadeaux pour jusqu'à 15 personnes. Au Royaume-Uni, les listes de cadeaux sont encore plus longues, puisque 15 %[3] des Britanniques déclarent qu'ils achèteront pour plus de 15 personnes.

Les jeunes générations prévoient d'acheter des cadeaux pour plus de personnes que les générations plus anciennes[2]. Les Européens de la génération Z sont quatre fois plus susceptibles (16 %) d'acheter pour plus de 15 personnes que les baby-boomers (4 %).

Comparaison des dépenses entre les sexes

En Europe, les hommes dépensent généralement plus par cadeau que les femmes. Par exemple, en Italie, les hommes s'attendent à dépenser 15 % de plus par cadeau que les femmes (50 EUR contre 43 EUR). En Pologne, les hommes dépenseront (plus de 215 PLN) 13 % de plus que les femmes (moins de 190 PLN), et en France, les hommes prévoient de dépenser 12 % de plus par cadeau que les femmes (62 EUR contre 54 EUR).

Sur la plupart des marchés, les données révèlent une égalité des sexes en ce qui concerne le nombre de personnes pour lesquelles les Européens achèteront des cadeaux. Toutefois, en Allemagne, les femmes achèteront des cadeaux pour un plus grand nombre de personnes que leurs homologues masculins.

La rareté de l'auto-cadeau

Cependant, parmi tous ces cadeaux, de nombreux Européens pensent rarement à se faire plaisir : 13 % des consommateurs européens ne s'achètent jamais de cadeau. Les consommateurs britanniques sont parmi les plus réticents — un quart d'entre eux (25 %) indiquent qu'ils ne s'offriraient jamais de cadeau — alors que seulement 6 % des consommateurs espagnols indiquent la même chose.

Dans toute l'Europe, la réticence des acheteurs à s'offrir un cadeau est plus évidente chez les plus de 55 ans, tandis que les jeunes générations sont les plus enclines à s'offrir un cadeau - seuls 3,84 % des 18-24 ans indiquent la même chose.

Les données révèlent que les contraintes budgétaires sont la raison la plus fréquente (29 %) pour laquelle les personnes refusent de s'offrir des cadeaux. C'est particulièrement vrai en Italie, où 37 % des consommateurs sont susceptibles d'indiquer qu'ils se sentent à l'étroit.

Sur tous les marchés, un consommateur sur dix (11 %) indique qu'il attend une réduction avant d'acheter pour lui-même, et les Polonais sont les plus enclins aux bonnes affaires, avec 14 % d'entre eux qui indiquent qu'ils attendent une baisse de prix.

Parallèlement, certains consommateurs (14 %) préfèrent tout simplement donner aux autres. Les Français (18 %) sont les plus nombreux à préférer acheter pour quelqu'un d'autre, alors que seuls 9 % des consommateurs britanniques indiquent la même chose.

Récompensez-vous avec Shake and Win ce Black Friday

Au-delà des offres et des remises, AliExpress poursuit sa célèbre opération « Secouez et gagnez » pendant les soldes du Black Friday, donnant aux clients la possibilité de gagner des récompenses et des offres spéciales. Les consommateurs peuvent simplement « secouer » leur téléphone ou leur tablette pour débloquer des prix*, allant de coupons de réduction** à des prix physiques, mis à jour quotidiennement, y compris : des consoles de jeux, des écouteurs sans fil et bien plus encore.

Options de livraison rapide et gratuite

Les acheteurs sur AliExpress peuvent bénéficier d'options de livraison rapides et fiables. Les livraisons transfrontalières sont effectuées en 3 à 5 jours en Espagne, en 7 jours au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et en 7 à 10 jours en Italie. Pour améliorer encore l'expérience client, la plateforme offre*** la livraison et les retours gratuits, garantissant des achats fluides et pratiques.

« Pour beaucoup, le Black Friday marque le début de la période des achats de cadeaux. La nouvelle étude révèle que les Européens sont de généreux donateurs de cadeaux, la plupart d'entre eux achetant pour jusqu'à 15 personnes. Cette année, AliExpress facilite l'achat du cadeau parfait pour tous ceux qui figurent sur votre liste, grâce à notre incroyable sélection et à des remises allant jusqu'à 80 % », indique Gary Topp, directeur commercial pour l'Europe chez AliExpress.

À propos de Censuswide et de la recherche

L'étude a été menée par Censuswide auprès d'un échantillon de 11 000 personnes interrogées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Pologne (Nat Rep 18+). Les données ont été collectées entre le 8 octobre 2024 et le 16 octobre 2024. Censuswide emploie des membres de la Market Research Society et respecte le code de conduite de la MRS ainsi que les principes d'ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

[1] Combine « 0 », « 1-5 », « 6-10 », « 11-15 »

[2] Les énoncés suivants font référence aux personnes interrogées dans le cadre de l'étude

[3] Combine « 16-20', « 21-15 », « 26-30 », « 31-35 », « 6-40 », « 41-50 ».

