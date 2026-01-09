BingX führt BingX TradFi ein und erweitert den Zugang zu globalen Finanzmärkten

PANAMA CITY, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BingX, einer der führenden Kryptowährungsbörsen und ein Web3-KI-Unternehmen, hat BingX TradFi vorgestellt, eine innovative Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Futures auf eine Vielzahl globaler Basiswerte zu handeln, darunter Rohstoffe, Forex, Aktien und Indizes. Mit einer bemerkenswerten Vielfalt bei der Auswahl der Assets, einem herausragenden Trading-Erlebnis und erstklassiger Sicherheit demonstriert BingX TradFi seine starke Fähigkeit, eine umfassende TradFi-Lösung für Krypto-Enthusiasten anzubieten.

Mit dieser Einführung macht BingX einen bedeutenden Schritt über den Kryptowährungshandel hinaus, indem es reale Finanzanlagen in seine Plattform integriert. BingX TradFi schafft ein All-in-One-Portal, über das Nutzer ihre Portfolios diversifizieren und von Chancen in Schwellenmärkten profitieren können, mit der jüngsten Hinzufügung neuer Rohstoff-Assets wie Aluminium, Blei, Kakao und Sojabohnen sowie neuer Forex-Paare wie USDSGD, EURSGD, GBPSGD und USDBRL. Direkt über den Futures-Handel zugänglich, optimiert BingX TradFi das Trading-Erlebnis ohne zusätzliche Schritte.

Unterstützt durch eine robuste Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen bietet BingX TradFi tiefe Liquidität, niedrige Gebühren und Hebelwirkung von bis zu 500-fach, was eine größere Flexibilität für Trading-Strategien ermöglicht. Schritt für Schritt hat BingX sein Ökosystem auf über 50 Basiswerte ausgeweitet, darunter Edelmetalle wie Gold und Silber, Energieressourcen wie Öl und Gas, wichtige Forex-Paare wie EURUSD und USDJPY, prominente Aktien wie TSLA und NVDA sowie führende Indizes wie der S&P 500 und NASDAQ 100.

"In den heutigen dynamischen Markttrends eröffnet BingX TradFi mehr Möglichkeiten für Trader und eröffnet BingX TradFi neue Möglichkeiten für Trader und unterstreicht unser Engagement, Nutzer zu stärken", erklärte Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX. "Über die Jahre hat sich BingX als Marktführer im Futures-Handel etabliert und unser Asset-Angebot konsequent erweitert, um Trader mit vielfältigeren Märkten zu verbinden. Wir sind bestrebt, Innovationen voranzutreiben und globale Finanzmöglichkeiten für unsere Nutzer zugänglicher zu machen".

Die Hinzufügung von BingX TradFi markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von BingX, indem traditionelle Finanzinstrumente mit der Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit des Kryptowährungshandels verschmolzen werden. Durch die Nutzung seiner Position als eine der Top 5 Krypto-Derivateplattformen skaliert BingX TradFi den Trading-Bereich für Nutzer mit mehr Möglichkeiten. Diese Einführung festigt den Ruf von BingX als bahnbrechende Plattform im Krypto-Bereich weiter und unterstreicht die Bemühungen, den sich entwickelnden Bedürfnissen der Trader in einem sich schnell verändernden Markt gerecht zu werden.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

