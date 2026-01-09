BingX lanza BingX TradFi, expandiendo el acceso a mercados financieros globales

CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha presentado BingX TradFi, una innovadora función que permite a los usuarios operar con futuros sobre una amplia gama de activos globales, como materias primas, divisas, acciones e índices. Con una notable variedad de activos, una experiencia de trading excepcional y una seguridad de primer nivel, BingX TradFi demuestra su sólida capacidad para ofrecer una solución integral de TradFi a los usuarios de criptomonedas.

Con este lanzamiento, BingX da un paso significativo más allá del trading de criptomonedas al integrar activos financieros reales en su plataforma. BingX TradFi crea un portal integral donde los usuarios pueden diversificar sus carteras y aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes, con la reciente incorporación de nuevas materias primas como el aluminio, el plomo, el cacao y la soja, así como nuevos pares de divisas como el USDSGD, el EURSGD, el GBPSGD y el USDBRL. Accesible directamente a través del trading de futuros, BingX TradFi simplifica la experiencia de trading sin pasos adicionales.

Respaldado por una sólida infraestructura y medidas de seguridad, BingX TradFi ofrece gran liquidez, comisiones bajas y opciones de apalancamiento de hasta 500x, lo que proporciona mayor flexibilidad para las estrategias de trading. Poco a poco, BingX ha ampliado su ecosistema para abarcar más de 50 activos subyacentes, incluyendo metales preciosos como el oro y la plata, recursos energéticos como el petróleo y el gas, los principales pares de divisas como EUR/USD y USD/JPY, acciones destacadas como TSLA y NVDA, e índices líderes como el S&P 500 y el NASDAQ 100.

"En el contexto actual de las dinámicas tendencias del mercado, BingX TradFi abre más oportunidades para los traders y cumple con nuestro compromiso de empoderamiento", comentó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "A lo largo de los años, BingX se ha consolidado como líder en el trading de futuros, ampliando constantemente nuestra oferta de activos para conectar a los traders con mercados más diversos. Nos dedicamos a impulsar la innovación y a hacer que las oportunidades financieras globales sean más accesibles para nuestros usuarios".

La incorporación de BingX TradFi marca otro hito en la evolución de BingX, combinando los instrumentos financieros tradicionales con la velocidad, precisión y versatilidad del trading de criptomonedas. Aprovechando su posición como una de las 5 mejores plataformas de derivados de criptomonedas, BingX TradFi amplía el mercado de trading para los usuarios, ofreciendo más posibilidades. Este lanzamiento consolida aún más la reputación de BingX como plataforma pionera en el sector de las criptomonedas y subraya su esfuerzo por satisfacer las necesidades cambiantes de los traders en un mercado en constante evolución.

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo del patrocinio deportivo.

