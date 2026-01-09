BingX wprowadza BingX TradFi, rozszerzając dostęp do globalnych rynków finansowych

PANAMA CITY, 9 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut oraz firma Web3 AI, z radością ogłasza wprowadzenie BingX TradFi - innowacyjnej funkcji umożliwiającej użytkownikom handel kontraktami futures na różnorodne aktywa z rynków globalnych, w tym surowce, waluty (forex), akcje oraz indeksy. Dzięki imponującej różnorodności dostępnych aktywów, znakomitemu trading experience oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa, BingX TradFi potwierdza silne kompetencje BingX w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań TradFi dla entuzjastów kryptowalut.

Dzięki temu uruchomieniu BingX wykonuje istotny krok poza sam handel kryptowalutami, integrując rzeczywiste aktywa finansowe ze swoją platformą. BingX TradFi tworzy kompleksowy, "wszystko w jednym" portal, w którym użytkownicy mogą dywersyfikować swoje portfele i wykorzystywać pojawiające się okazje rynkowe. Ostatnie rozszerzenie obejmuje nowe aktywa surowcowe, takie jak aluminium, ołów, kakao i soja, a także nowe pary walutowe, w tym USDSGD, EURSGD, GBPSGD oraz USDBRL. Dostępne bezpośrednio w handlu futures, BingX TradFi upraszcza cały proces bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków.

Dzięki solidnej infrastrukturze oraz zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa BingX TradFi oferuje głęboką płynność, niskie opłaty oraz dźwignię finansową sięgającą nawet 500x, zapewniając większą elastyczność w realizacji strategii tradingowych. Krok po kroku BingX rozszerzał swój ekosystem, obejmując obecnie ponad 50 aktywów bazowych, w tym metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, surowce energetyczne, jak ropa i gaz, główne pary walutowe, m.in. EURUSD i USDJPY, znane akcje, takie jak TSLA i NVDA, oraz czołowe indeksy, w tym S&P 500 i NASDAQ 100.

"W obliczu dynamicznych trendów rynkowych BingX TradFi otwiera przed traderami nowe możliwości i podkreśla nasze zaangażowanie w ich rozwój" - skomentowała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. "Na przestrzeni lat BingX ugruntował swoją pozycję lidera w handlu kontraktami futures, konsekwentnie poszerzając ofertę aktywów, aby łączyć traderów z coraz bardziej zróżnicowanymi rynkami. Jesteśmy oddani napędzaniu innowacji i zwiększaniu dostępności globalnych możliwości finansowych dla naszych użytkowników."

Dodanie BingX TradFi to kolejny kamień milowy w rozwoju BingX, łączący tradycyjne instrumenty finansowe z szybkością, precyzją i wszechstronnością handlu kryptowalutami. Wykorzystując swoją pozycję jednej z pięciu największych platform instrumentów pochodnych krypto, BingX TradFi znacząco poszerza przestrzeń handlową dla użytkowników, oferując im jeszcze więcej możliwości. To uruchomienie dodatkowo umacnia reputację BingX jako pionierskiej platformy w sektorze kryptowalut i podkreśla jej wysiłki na rzecz odpowiadania na zmieniające się potrzeby traderów na dynamicznym rynku.

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut oraz firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 40 milionów użytkowników. Dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji - w tym instrumentom pochodnym, handlowi spot oraz copy tradingowi - BingX odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach, od początkujących po profesjonalistów. Zaangażowana w budowę godnej zaufania i inteligentnej platformy handlowej, BingX wyposaża użytkowników w innowacyjne narzędzia zaprojektowane w celu zwiększania efektywności i pewności działania. W 2024 roku BingX został oficjalnym partnerem klubu Chelsea Football Club, co stanowiło ekscytujący debiut marki w świecie sponsoringu sportowego.

