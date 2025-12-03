BingX nimmt Perpetual Index Futures auf, um sein RWA-Angebot zu stärken

PANAMA CITY, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, hat die Einführung von zwei wichtigen Perpetual Futures auf Aktienindizes bekannt gegeben: den S&P 500 (SP500) und den Nasdaq-100 (NASDAQ100) können ab sofort in den BingX Perpetual Futures gehandelt werden. Diese Einführung bietet Tradern höhere Liquidität, wettbewerbsfähige Gebühren und einen nahtlosen Zugang zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt innerhalb der vereinheitlichten Trading-Umgebung von BingX.

Dieses Update erweitert die Palette der Real World Assets (RWA) Produkte von BingX weiter. Die Plattform unterstützt nun den Handel mit Perpetual Futures auf Rohstoffe, Forex, Aktien und wichtige Indizes und bietet Tradern damit umfassenden Zugang zu globalen RWA über Perpetual-Instrumente, die in USDT abgerechnet werden. Nutzer können diese Instrumente zu Gebühren von nur 0–0,003 % handeln und dabei von hoher Liquidität, schneller Ausführung und einer kostengünstigen Umgebung profitieren. Diese ist sowohl für aktive Trader als auch für diversifizierte Portfoliostrategien konzipiert. Mit der Aufnahme der Index Perpetual Instruments erweitert BingX sein Angebot an RWAs, die auf einer Krypto-nativen Derivateplattform verfügbar sind, zunehmend.

"Durch das Listing von S&P 500 und Nasdaq-100 Perpetual Futures integrieren wir zwei der meistbeachteten Aktienbenchmarks der Welt mit Krypto-nativer Ausführung", sagte Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX. "Unser Ziel ist es, Nutzern eine flexible, vereinheitlichte Erfahrung zu bieten, die es ihnen ermöglicht, mit globalen Assets zu interagieren, Risiken effektiver zu managen und Chancen sowohl in den Krypto- als auch in den RWA-Märkten zu nutzen", fügte Lin hinzu.

Diese Einführung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von BingX, traditionelle Finanzen mit digitalen Finanzen durch eine zugängliche und leistungsstarke Trading-Infrastruktur zu verbinden. Mit einer erweiterten RWA-Suite stattet BingX seine Nutzer weiterhin mit einem breiteren Satz von Tools aus, um globale Märkte effizient und intelligent zu navigieren.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

