BingX Shards: Ein neues Belohnungs-Ökosystem zur Förderung der Nutzerbeteiligung

PANAMA CITY, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine der führenden Krypto-Börsen und ein Web3-KI-Unternehmen haben das BingX-Shards-Programm angekündigt. Dabei handelt es sich um ein neues Belohnungssystem für den Spot-Handel. Mit BingX Shards können Nutzer Belohnungen verdienen, durch das Abschließen von Aufgaben Level aufsteigen und exklusive Vorteile freischalten, die von ihrer Aktivität abhängen.

BingX Shards: A New Rewards Ecosystem for Enhanced User Engagement

BingX Shards sind ein System, das die Identität und den Status der Nutzer auf der Plattform repräsentiert. Nutzer können Shards durch verschiedene Aktivitäten auf BingX verdienen, wie zum Beispiel das Abschließen der KYC-Verifizierung, das Einzahlen von Geldern, den Handel, die Teilnahme an Kampagnen und das Einladen neuer Nutzer. Das Level jedes Nutzers wird durch die Menge der gesammelten Shards bestimmt, wodurch eine breite Palette an Belohnungen und Vorteilen freigeschaltet wird, wie zum Beispiel:

Zugang zu Airdrops und exklusiven Token

Rabatte und Gutscheine auf Handelsgebühren

VIP-Privilegien, Sonderleistungen und vieles mehr.

Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX, kommentierte: "Nutzer sind der Grundstein unseres Erfolgs und wir sind bestrebt, nutzerzentrierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Mit BingX Shards belohnen wir die Aktivitäten der Nutzer mit signifikanten Vorteilen. Das zeigt nicht nur unsere Dankbarkeit, sondern verbessert auch das allgemeine Nutzererlebnis auf unserer Plattform."

Zur Feier des Starts veranstaltet BingX das Grand Shards Event vom 17. November bis zum 1. Dezember 2025. Während dieser Veranstaltung können die Top-Shard-Inhaber bis zu 40.000 USDT verdienen und alle Teilnehmer haben die Chance, tägliche Airdrops zu gewinnen.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824386/en_twitter_1200x675.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg