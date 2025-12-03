BingX suma perpetuos de índices bursátiles para fortalecer su oferta de RWA

CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado el lanzamiento de dos importantes futuros perpetuos sobre índices bursátiles, el S&P 500 (SP500) y el Nasdaq-100 (NASDAQ100), ya disponibles para operar en Futuros Perpetuo de BingX. Este lanzamiento ofrece a los traders mayor liquidez, comisiones competitivas y acceso sin problemas a los índices bursátiles más seguidos del mundo dentro del entorno de trading unificado de BingX.

Esta actualización amplía aún más la gama de productos de Activos del Mundo Real (RWA) de BingX. La plataforma ahora admite el trading de futuros perpetuo sobre materias primas, forex, acciones e índices principales, lo que ofrece a los traders un amplio acceso a RWA globales a través de instrumentos perpetuos liquidados en USDT. Los usuarios pueden operar con estos instrumentos con comisiones de tan solo el 0-0,003%, beneficiándose de una gran liquidez, una ejecución rápida y un entorno de bajo coste diseñado tanto para traders activos como para estrategias de cartera diversificadas. Con la incorporación de los perpetuos sobre índices, BingX ofrece una gama cada vez más completa de RWA disponibles en una plataforma de derivados nativa de criptomonedas.

"Al listar futuros perpetuos del S&P 500 y el Nasdaq-100, integramos dos de los índices de referencia de renta variable más seguidos del mundo con la ejecución nativa de criptomonedas", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios una experiencia flexible y unificada que les permita interactuar con activos globales, gestionar el riesgo de forma más eficaz y aprovechar las oportunidades en los mercados de criptomonedas y de RWA", agregó Lin.

Este lanzamiento subraya la misión continua de BingX de conectar las finanzas tradicionales con las finanzas digitales mediante una infraestructura de trading accesible y de alto rendimiento. Con una suite de RWA ampliada, BingX continúa brindando a los usuarios un conjunto más amplio de herramientas para navegar por los mercados globales de forma eficiente e inteligente.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

