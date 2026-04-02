BIRKENSTOCK GEHT DEN NÄCHSTEN SCHRITT IN BORDEAUX

LINZ AM RHEIN, Deutschland und BORDEAUX, Frankreich, 2. April 2026 /PRNewswire/ -- Nach dem Erfolg seiner beiden Retail-Standorte in Paris eröffnet BIRKENSTOCK am 31. März einen neuen Store in Bordeaux. Als 30. BIRKENSTOCK Store in Europa markiert diese Neueröffnung in Frankreich zugleich einen strategischen Meilenstein in der europäischen Retail-Expansion der Marke.

Die jüngste Dependance der Footwear Brand ist mehr als ein Geschäft vielmehr als Ort so konzipiert, dass Verbraucher das legendäre Fußbett und Produktangebot von BIRKENSTOCK kennenlernen und hautnah erleben können. Im neuen Store wird der Markenzweck, der auf mehreren Generationen der orthopädischen Expertise und einem Bekenntnis zu Qualität, Tradition und Funktion basiert, zum Leben erweckt: Hier haben Kunden die Gelegenheit, naturgewolltes Gehen nachzuempfinden und die Materialien, die Konstruktion und die Innovation hinter jedem Design zu entdecken. Diese vielseitige Plattform dient dem Austausch mit Fußbett-Liebhabern, neuen Fans und der lokalen Community und macht das unvergleichliche BIRKENSTOCK Tragegefühl für diverse Zielgruppen und Kontexte zugänglich.

GESCHICHTE TRIFFT AUF MODERNE

Am Ufer der Garonne gelegen, spielt sich das alltägliche Leben in Bordeaux zwischen prächtigen Gebäudefassaden aus dem 18. Jahrhundert, belebten Café-Terrassen und dem immer gleichen Rhythmus der Straßenbahnen ab, die über historische Plätze fahren. Vom berühmten Place de la Bourse mit seinem Miroir d'Eau – dem größten Reflexionsbecken der Welt – über die pulsierende Rue Sainte-Catherine, eine der längsten Shopping-Meilen Europas, bis zum zeitgenössischen Museum La Cité du Vin, das sich der Geschichte und Kultur des Weines verschrieben hat, vermischen sich hier Tradition und Geschichte mit dem modernen Zeitgeist.

Der historische Hafen der Stadt trägt aufgrund seiner charakteristischen Form eines Halbmondes den passenden Namen „Port de la Lune" – Hafen des Mondes. Bordeaux ist nach Paris die Stadt mit der zweitgrößten geschützten Stadtfläche, von der mehr als 1.800 Hektar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Das moderne Bordeaux sprüht nur so vor Leben und vereint klassische Eleganz mit einem dynamischen, avantgardistischen Geist. Die Stadt steht für Kreativität, Unternehmertum und einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Von jeher für seine Geschichte und „Art de vivre" bekannt, gilt sie heute als Zentrum für Innovation und kulturellen Austausch, geprägt von einer neuen Generation von Kreativen und Innovatoren. Das legendäre Fußbett und die ikonischen Designs von BIRKENSTOCK mischen sich in diesen Rhythmus der Stadt und laden deren vielfältigen Communitys dazu ein, Funktion, Qualität und Handwerkskunst sowie das naturgewollte Gehen selbst zu erleben.

EINE HOMMAGE AN DIE STADT

Der neue BIRKENSTOCK Store befindet sich auf dem Cours de l'Intendance im Herzen des exklusiven „Goldenen Dreiecks" (Triangle d'Or) und ist eine Hommage an die Geschichte von Bordeaux und ihre natürliche „Patina". Die unverputzten Wände legen den ursprünglichen lokalen Kalkstein frei, der als „Pierre de Bordeaux" bezeichnet wird. Große Teile des Interieurs wurden aus alten Möbelstücken aus der Region hergestellt. Einige Silhouetten werden auf blauen Korkständern präsentiert. Derselbe Farbton findet sich in der Fassade wieder und erinnert an die traditionellen Türen und Fensterläden der Stadt, die einst den Beinamen „La Belle Endormie" – Dornröschen – trugen, aber längst zu neuer Energie, Kreativität und Stolz erwachten.

DIE GANZE BIRKENSTOCK PRODUKTWELT

Neben den ikonischen Sandalen, Clogs und geschlossenen Schuhen von BIRKENSTOCK führt der Store die neuesten Kollektionen, saisonale Designs wie die wasserfeste EVA-Kollektion, Schuhpflege-Produkte, Accessoires und die Hautpflege-Produkte der Care Essentials-Reihe. Die neuesten Kreationen aus der 1774-Kollektion werden ebenfalls präsentiert. Diese Produktwelt verwandelt die Räumlichkeiten in mehr als eine Retail-Umgebung und erschafft einen taktilen und immersiven Ort, an dem Besucher mit der BIRKENSTOCK Marke interagieren und das beispiellose Produkterlebnis hautnah erleben können.

EINE KULINARISCHE ERÖFFNUNGSFEIER

Anlässlich der Eröffnung begrüßt BIRKENSTOCK alle Mitglieder seiner Community, Fußbett-Liebhaber und künftige Fans mit einer speziellen Tasche als Geschenk, in der sich für die ersten 50 Gäste* eine tolle Überraschung verbirgt. Am 2. April können sich alle Gäste und Konsumierenden auf eine kulinarisch geprägte Veranstaltung freuen.

*Solange der Vorrat reicht.

INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER

Geöffnet ab dem 31. März 2026

Store-Adresse: 58 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

Öffnungszeiten: Montag–Samstag, 10:00–19:00 Uhr

Store-Bilder: Download

Bildrechte: BIRKENSTOCK/Maarten Willemstein

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Dubai, Singapur, Indien, China und Australien.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland

Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com

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