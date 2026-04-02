BIRKENSTOCK S'INSTALLE À BORDEAUX

LINZ AM RHEIN, Allemagne et BORDEAUX, France, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 31 mars, BIRKENSTOCK ouvre un nouveau magasin à Bordeaux, après le succès de ses deux sites à Paris. L'inauguration de cette nouvelle boutique de vente au détail en France représente une étape stratégique dans la stratégie d'expansion européenne de BIRKENSTOCK, puisqu'il s'agit de son 30e magasin en Europe.

Plus qu'un point de vente, ce nouveau site est conçu comme un espace permettant à la clientèle de faire l'expérience du légendaire lit de pied et d'explorer l'offre de produits iconiques de la marque. Ancré dans des générations d'expertise orthopédique et guidé par un engagement envers la fonction, la qualité et la tradition, le magasin donne vie à la mission de la marque: inviter la clientèle à découvrir une sensation de marche naturelle et à explorer les matières, la construction et l'innovation qui sous-tendent chaque modèle. Il crée une nouvelle plateforme d'échange pour les enthousiastes du lit de pied, les nouveaux fans et les communautés locales, introduisant ainsi l'expérience de marche BIRKENSTOCK à de nouveaux publics, dans des cadres inédits.

LA RENCONTRE DE L'HISTOIRE ET DE LA MODERNITÉ

Bâtie sur les rives de la Garonne, Bordeaux est une ville où la vie quotidienne se déroule entre les façades grandioses du XVIIIe siècle, les terrasses de cafés animés et le rythme constant des trams traversant les places historiques. De l'iconique place de la Bourse et son Miroir d'eau scintillant – la pièce d'eau réfléchissante la plus grande au monde – à l'effervescence de la rue Sainte-Catherine, l'une des plus longues rues commerçantes piétonnes d'Europe, en passant par le musée contemporain de La Cité du Vin, dédié à l'histoire et à la culture du vin, la ville mélange héritage et esprit moderne dynamique.

Baptisée « port de la Lune » pour la forme en croissant du fleuve, Bordeaux est, après Paris, la seconde ville de France en matière d'ensemble urbain protégé : 1 800 hectares de son centre historique sont inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Aujourd'hui, Bordeaux déborde de vitalité et voit son élégance classique s'allier à un dynamisme tout contemporain. La ville bouillonne de créativité, d'entrepreneuriat et d'un fort sens de la communauté. Longtemps célébrée pour son patrimoine et son art de vivre, elle est désormais un pôle d'innovation et d'échanges culturels, façonnée par une nouvelle génération de fabricants, de penseurs et de créateurs de tendances. Le lit de pied légendaire et les modèles iconiques de BIRKENSTOCK s'insèrent pleinement dans la frénésie urbaine, accueillant les diverses communautés de la ville pour explorer la fonction, la qualité et l'artisanat et permettre de marcher comme la nature l'a voulu.

UN HOMMAGE À LA VILLE

Situé sur le cours de l'Intendance, au cœur du Triangle d'Or, le nouveau magasin BIRKENSTOCK célèbre l'héritage de Bordeaux et sa patine naturelle. Les murs de la boutique ont été dénudés pour révéler le calcaire d'Astéries d'origine, connu sous le nom de « pierre de Bordeaux ». De nombreux présentoirs sont fabriqués à partir de meubles vintage de la région, tandis que certains modèles sont présentés sur des étagères de liège bleu – une couleur qui se retrouve sur la façade et qui fait écho aux portes et volets traditionnels de la ville. Autrefois baptisée « La Belle au bois dormant », celle-ci est désormais bien éveillée, animée d'une énergie, d'une créativité et d'une fierté nouvelles.

DÉCOUVRIR LA VASTE OFFRE DE PRODUITS BIRKENSTOCK

Le magasin expose les modèles de sabots, de sandales et de chaussures fermées iconiques de BIRKENSTOCK, aux côtés de collections contemporaines, de designs saisonniers, comme la collection EVA résistante à l'eau, de produits d'entretien des chaussures, d'accessoires et de la ligne Care Essentials. Les dernières sorties de la collection 1774 sont également présentées. L'univers de produits transforme le magasin en un espace qui va bien au-delà de la vente : il engendre un environnement tactile et immersif, où les visiteuses et visiteurs peuvent interagir pleinement avec BIRKENSTOCK et son expérience produit sans pareille.

UNE INAUGURATION SAVOUREUSE

Pour célébrer l'ouverture, BIRKENSTOCK invite les membres de sa communauté, les adeptes du lit de pied et les nouveaux venus et leur offre un cadeau de bienvenue. Le sac spécial avec sa surprise astucieuse sera remis aux 50 premiers invités*. Un événement culinaire aura lieu le 2 avril pour tous les invités et consommateurs.

*Jusqu'à épuisement des stocks.

INFORMATIONS POUR LA PRESSE

Ouverture : 31 mars 2026

Adresse du magasin : 58 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi, de 10 h 00 à 19 h 00

Images du magasin : Download

Crédit photo : BIRKENSTOCK/Maarten Willemstein

À PROPOS DE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque internationale qui s'adresse à tous les consommateurs et consommatrices, indépendamment de leur lieu de vie, leur genre, leur âge et leurs revenus. Elle poursuit un objectif clair : préserver la santé des pieds. Profondément ancrée dans l'étude de la biomécanique du pied humain et s'appuyant sur l'expérience d'une dynastie de cordonniers qui remonte à 1774, BIRKENSTOCK est une « super marque » intemporelle et riche en traditions, dont l'univers transcende les catégories de produits et s'étend de l'entrée de gamme au luxe, tout en répondant aux besoins d'une population qui adopte de plus en plus un mode de vie conscient et actif. La fonctionnalité, la qualité et la tradition sont les valeurs fondamentales de cette marque lifestyle qui propose des produits dans les domaines de la chaussure, de la literie et des cosmétiques naturels. BIRKENSTOCK est l'inventeur du lit de pied et est à l'origine du principe visant à permettre une marche naturelle (appelé en allemand « Naturgewolltes Gehen »).

Avec près de 6 200 employées et employés à travers le monde, BIRKENSTOCK est convaincue que la conception d'un produit est aussi importante que le produit lui-même. Pour assurer au groupe de répondre aux normes de qualité les plus exigeantes, sa base manufacturière suit une stratégie d'intégration verticale et tous ses lits de pied sont produits en Allemagne. En outre, 95 % des produits de BIRKENSTOCK sont assemblés en Allemagne et plus de 90 % des matériaux et des composants utilisés proviennent d'Europe. Les matières premières sont traitées selon les normes environnementales et sociales les plus strictes de l'industrie. BIRKENSTOCK fait appel à des laboratoires scientifiques de pointe pour tester ces matériaux.

Outre son siège social situé à Linz am Rhein, le groupe BIRKENSTOCK possède ses propres succursales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, au Danemark, en Pologne, en Suisse, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, à Dubaï, à Singapour, en Inde, en Chine et en Australie.

Groupe Birkenstock B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Allemagne

Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.birkenstock-group.com.

Notre boutique en ligne est accessible à l'adresse www.birkenstock.com.

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