Brook Gaming bringt offiziell den Sniper 2 auf den Markt - ein Flaggschiff-Konverter für Tastatur und Maus für plattformübergreifendes Konsolenspiel

Vom Nachrichtendienst

Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.)

15 Aug, 2026, 13:00 GMT

NEW TAIPEI CITY, 15. August 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming, die führende taiwanesische Marke für Gaming-Zubehör, hat offiziell die weltweite Markteinführung des Flaggschiff-Konverters Sniper 2 für Tastatur und Maus bekannt gegeben. Der Sniper 2 wurde entwickelt, um die Lücke zwischen PC-Peripheriegeräten und Spielkonsolen zu schließen, und ermöglicht es Spielern, ihre Lieblingsspiele auf der Konsole mit den gewohnten Tastatur- und Mauskonfigurationen zu genießen.

Continue Reading

Plug-and-Play auf allen gängigen Plattformen 
Der Sniper 2 bietet eine flüssige und präzise Steuerung auf einer Vielzahl von Plattformen. Er bietet umfassende Unterstützung für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mobilgeräte (iOS/Android) und die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2 (NS2). Das Gerät ist mit den gängigsten kabelgebundenen sowie 2,4-GHz-Funk-Tastaturen und -Mäusen führender Marken wie Razer, Logitech, ZOWIE und ROG kompatibel und bietet echte Plug-and-Play-Funktionalität. Ob Action-RPGs, Rennspiele oder Shooter – Spieler können in jedem Genre eine nahtlose Steuerung genießen.

Individuell anpassbares Kontrollzentrum mit Vollfarbdisplay und eigener App
Der Sniper 2 zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus und verfügt über ein Vollfarb-Statusdisplay, das die aktuellen Systemkonfigurationen auf einen Blick anzeigt, sowie über eine individuell anpassbare dynamische RGB-Umgebungsbeleuchtung.

Um ein optimales Erlebnis zu bieten, dient die spezielle Brook Sniper 2 App (verfügbar für iOS und Android) als persönliche Schaltzentrale. Benutzer können ganz einfach die DPI-Einstellung, die Empfindlichkeit der X-/Y-Achsen, die Funktion sowie die Belegung der Controller-Tasten anpassen, Makros konfigurieren und die Totzonen der Sticks einstellen, um Drift zu verhindern. Außerdem können Spieler offizielle Konfigurationsprofile herunterladen oder ihre eigenen Einstellungen mit der Gaming-Community teilen.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Hardware-Entwicklung bleibt Brook Gaming seiner Philosophie „Your Game, Our Play" treu. Der Sniper 2 stellt einen weiteren Durchbruch in Sachen plattformübergreifender Kompatibilität dar und bietet den Spielern völlige Freiheit bei der Spielweise.

Weitere Informationen

Informationen zu Brook Gaming
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Gaming-Hardware ist Brook Gaming davon überzeugt, dass Gaming nicht durch die Ausrüstung eingeschränkt werden sollte. Wir setzen uns dafür ein, Plattformgrenzen durch innovative Technologie zu überwinden und damit unser Markenversprechen „Your Game, Our Play" einzulösen. Wir werden auch weiterhin die Bedürfnisse der Spieler in den Mittelpunkt stellen und mit zukunftsweisenden Produkten die unendlichen Möglichkeiten des plattformübergreifenden Spielens neu definieren.

Mehr von dieser Quelle

Brook Auto Catch Light stellt die neue „Fashion White Edition" vor

Brook Auto Catch Light stellt die neue „Fashion White Edition" vor

Ein frischer, neuer Look für einen weltweiten Favoriten Ein ganz neuer Look Mit weltweit über 60.000 verkauften Exemplaren stellt Brook Auto Catch...
Verbessern Sie Ihr AR-Abenteuer: Brook Gaming bringt Lösungen der nächsten Generation für globale Erkundungsveranstaltungen auf den Markt

Verbessern Sie Ihr AR-Abenteuer: Brook Gaming bringt Lösungen der nächsten Generation für globale Erkundungsveranstaltungen auf den Markt

Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.) ist stolz darauf, seine neuesten technischen Support-Lösungen für Trainer bekannt zu geben, die an den...
Weitere Pressemitteilungen von dieser Quelle

Suchen

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Electronic Gaming

Electronic Gaming

Pressemeldungen zu ähnlichen Themen