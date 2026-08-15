Brook Gaming lance officiellement Sniper 2, son convertisseur de clavier et de souris phare, conçu pour le gaming sur console multiplateforme

NEW TAIPEI CITY, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming, la marque taïwanaise leader dans le domaine des accessoires de gaming, a annoncé officiellement le lancement mondial de son produit phare, le convertisseur pour clavier et souris « Sniper 2 ». Conçu pour faire le lien entre les périphériques PC et les consoles de gaming, le Sniper 2 permet aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sur console en utilisant des configurations de clavier et de souris qui leur sont familières.

Compatibilité « Plug-and-Play » avec les principales plateformes

Le Sniper 2 offre un contrôle fluide et précis sur un large éventail de plateformes. Il offre une prise en charge complète de la PS5, de la PS4, de la Xbox Series X|S, de la Xbox One, de la Nintendo Switch, du PC, des appareils mobiles (iOS/Android) et de la très attendue Nintendo Switch 2 (NS2). Compatible avec les principaux claviers et souris filaires et sans fil 2,4 GHz des plus grandes marques telles que Razer, Logitech, ZOWIE et ROG, cet appareil offre une fonctionnalité « plug-and-play » authentique. Qu'il s'agisse de jeux de rôle d'action, de jeux de course ou de jeux de tir, les joueurs bénéficient d'une prise en main fluide, quel que soit le genre de jeu.

Centre de contrôle personnalisé avec écran couleur et application dédiée

Le Sniper 2 se distingue par son design compact et intègre un écran d'état couleur permettant d'afficher instantanément les configurations actuelles du système, ainsi qu'un éclairage d'ambiance RVB dynamique personnalisable.

Pour vous offrir une expérience optimale, l'application dédiée Brook Sniper 2 (disponible sur iOS et Android) fait office de centre de contrôle personnel. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser la résolution (DPI), la sensibilité des axes X et Y, l' , reconfigurer les boutons de la manette, configurer des macros et ajuster les zones mortes des sticks pour lutter contre la dérive. De plus, les joueurs peuvent télécharger des profils de configuration officiels ou partager leurs propres réglages avec la communauté des joueurs.

Forte de plus de deux décennies d'expérience en matière de développement de matériel, Brook Gaming reste fidèle à sa philosophie « Your Game, Our Play ». Le Sniper 2 marque une nouvelle avancée majeure en matière de compatibilité multiplateforme, offrant aux joueurs une liberté totale dans leur façon de jouer.

Pour plus d'informations

Page officielle de Sniper 2 :

https://www.brookaccessory.com/products/sniper2/index.html

https://www.brookaccessory.com/products/sniper2/index.html Site officiel de Brook Gaming :

https://www.brookaccessory.com/

À propos de Brook Gaming

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de matériel de gaming, Brook Gaming estime que le jeu ne doit pas être limité par l'équipement. Nous nous engageons à lever les barrières entre les plateformes grâce à des technologies innovantes, afin de tenir la promesse de notre marque : « Your Game, Our Play » (Votre jeu, nos règles). Nous continuerons à être à l'écoute des besoins des joueurs et à redéfinir les possibilités infinies du jeu multiplateforme grâce à des produits innovants.