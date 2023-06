Das mobile Golfspiel Golfzon M: Real Swing von Golfzon wurde offiziell weltweit veröffentlicht

Golfzon M: Real Swing, das realistische Golfspiel für Golfer, die gerne unterwegs spielen, wurde auf Google Play und im App Store veröffentlicht

Das Spiel bietet echte berühmte Golfplätze mit realistischen Umweltelementen und umfasst verschiedene Modi wie Battlezon, Challenges und Turnierspiele

Es werden 100 Gewinnspielkarten für Premiumartikel, Edelsteine, Gold und Boxen mit Premiumartikeln im Rahmen einer Sonderveranstaltung vergeben, um die weltweite Markteinführung zu feiern

SEOUL, Südkorea, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Golfzon Co., Ltd. (Kang-su Park & Duk-hyung Choi, Co-CEOs) gaben am 28. die offizielle weltweite Veröffentlichung von Golfzon M: Real Swing, einem selbstentwickelten mobilen Golfspiel, auf Google Play (Android) und im App Store (iOS) bekannt.

Official global launch of Golfzon's mobile golf game Golfzon M Real Swing.

Golfzon M ist ein realistisches Golfspiel, das berühmte Golfplätze auf der ganzen Welt in einem mobilen Spiel anschaulich einfängt. Neben echten Plätzen bietet das Spiel auch realistische Umweltfaktoren wie Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Grünneigung. Mit Golfzon M kann jeder, jederzeit und überall eine Runde Golf spielen. Golfzon M bietet einen Challenge-Modus für Einzelspieler-Gameplay, einen Battlezon-Modus (Battlezon Mode) für Einzelspiele mit Golfern auf der ganzen Welt, sowie einen Turniermodus (Tournament Mode). Für zusätzliche Tiefe verfügt das Spiel sogar über ein Verbesserungssystem für die Spielfiguren, mit dem man die Fähigkeiten und Vereine der Spieler stärken sowie Schaftanpassungen und Haltungseinstellungen ausprobieren kann.

Es wird außerdem ein Werbeevent mit zahlreichen Vergünstigungen veranstaltet, um die Einführung von Golfzon M. zu feiern. Spieler, die sich sieben Tage lang täglich bei Golfzon M einloggen, erhalten einen speziellen Prämienartikel. Diejenigen, die nach dem Einstieg im Battlezon-Modus (Battlezon Mode) gewinnen oder spielspezifischen Missionen wie Par-, Birdie-, Fairway Landing-, Putt- und Perfect Shot-Challenges schaffen, erhalten Geschenke wie 100 Gewinnspielkarten für Premiumartikel, Gold, Gutscheine für Schaftwechsel und Edelsteine.

Chang-hoon Yoo, ein Direktor der Metaverse-Geschäftsabteilung bei Golfzon, erklärt: „Golfzon M ist ein innovatives mobiles Spiel, dessen Erschaffung durch die langjährige Erfahrung und das Know-how von Golfzon im Golfsport ermöglicht wurde. Wir freuen uns über die Vorfreude und das Interesse der zahlreichen Golfer, die sich für die Registrierung vor der Markteinführung angemeldet haben". Er fügt hinzu: „Wir freuen uns, Menschen auf mobilen Plattformen den Spaß, die Begeisterung und die Herausforderung des Golfsports auf dem Golfplatz und in Simulatoren bieten zu können".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2129274/image_1.jpg

SOURCE Golfzon