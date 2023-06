Golfzon M: Real Swing, jogo de golfe para dispositivos móveis da Golfzon, é oficialmente lançado globalmente

Golfzon M: Real Swing, um jogo de golfe realista para jogadores de golfe jogarem em qualquer lugar, é lançado no Google Play e na App Store

Apresenta campos de golfe famosos da vida real com elementos ambientais realistas e inclui vários modos, como o Modo Zona de Batalha, Modo Desafio e Modo Torneio

100 bilhetes para sorteios de itens premium, joias, ouro e caixas de itens premium são distribuídos durante evento especial para comemorar o lançamento global

SEUL, Coreia do Sul, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Golfzon Co., Ltd. (Co-CEOs Kang-su Park e Duk-hyung Choi) anunciou no dia 2 o lançamento global oficial do Golfzon M: Real Swing, um jogo de golfe para dispositivos móveis de desenvolvimento próprio, no Google Play (Android) e na App Store (iOS).

Lançamento oficial do jogo de golfe móvel Golfzon M Real Swing, da Golfzon.

O Golfzon M é um jogo de golfe realista que captura vividamente campos de golfe famosos na vida real e os transforma em um jogo para dispositivos móveis. Além de campos do mundo real, o jogo também apresenta fatores ambientais realistas, como velocidade e direção do vento, juntamente com inclinação verde. Com o Golfzon M, todos podem desfrutar de uma partida de golfe a qualquer hora e em qualquer lugar. O Golfzon M conta com um Modo Desafio para partidas single-player, um Modo Zona de Batalha para jogar contra jogadores de golfe do mundo todo, e um Modo Torneio. Para maior profundidade, o jogo inclui um sistema de melhoria de personagem, onde é possível melhorar as habilidades e tacos de personagens, bem como testar o ajuste de hastes e posições.

Também está sendo realizado um evento promocional com muitos brindes para comemorar o lançamento do Golfzon M. Os jogadores que entrarem no Golfzon M por sete dias consecutivos receberão uma recompensa especial, e os jogadores que vencerem depois que jogarem como iniciantes no Modo Zona de Batalha ou que tenham sucesso em missões específicas do jogo (par, birdie, aterrissagem do fairway, putt, mais perto possível do buraco e desafios de tacada perfeita) receberão presentes especiais, como 100 bilhetes para o sorteio de itens premium, ouro, cupons de troca de hastes e joias.

Chang-hoon Yoo, diretor do departamento de negócios do metaverso da Golfzon, declarou: "O Golfzon M é um jogo para dispositivos móveis inovador, possibilitado pela longa experiência da Golfzon no golfe. Agradecemos toda a expectativa e interesse dos muitos jogadores de golfe que se inscreveram por meio do registro de pré-lançamento". Ele acrescentou: "É com muita satisfação que levamos a diversão, a emoção e o desafio do golfe nos campos e simuladores para as pessoas que jogam em plataformas móveis".

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2129432/image_1.jpg

FONTE Golfzon

SOURCE Golfzon