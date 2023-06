Le jeu de golf mobile de Golfzon, Golfzon M : Real Swing lancé à l'échelle mondiale

Golfzon M : Real Swing, un jeu de golf réaliste pour les golfeurs en déplacement, lancé sur Google Play et l'App Store

Des parcours de golf de renommée mondiale avec des éléments environnementaux réalistes et divers modes tels que le mode Battlezon, des défis et des jeux de tournoi

100 tickets de jeux pour des articles premium, des gemmes, de l'or et des packs premium offerts à l'occasion de l'événement spécial organisé pour le lancement mondial

SÉOUL, Corée du Sud, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Golfzon Co., Ltd. (co-directeur généraux Kang-su Park & Duk-hyung Choi) a annoncé le 28 juin le lancement mondial officiel de Golfzon M : Real Swing, un jeu de golf mobile autodéveloppé, sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Official global launch of Golfzon's mobile golf game Golfzon M Real Swing.

Golfzon M est un jeu de golf réaliste qui restitue de façon saisissante les célèbres parcours de golf du monde dans un jeu mobile. En plus des vrais parcours, le jeu intègre également des facteurs environnementaux réalistes tels que la vitesse et la direction du vent ainsi que la pente verte. Grâce à Golfzon M, tout le monde peut profiter d'une partie de golf n'importe quand, n'importe où. Golfzon M offre un mode Challenge pour jouer en solo, un mode Battlezon pour disputer des matchs individuels avec des golfeurs du monde entier et un mode Tournoi. Pour davantage de profondeur, le jeu dispose même d'un système d'amélioration des personnages où vous pouvez booster les capacités et les clubs des personnages, et essayer différentes tailles de manches et différentes postures.

Un événement promotionnel avec une tonne d'avantages est également organisé pour célébrer le lancement de Golfzon M. Les joueurs qui se connectent tous les jours à Golfzon M pendant sept jours recevront une récompense spéciale et ceux qui gagnent une partie débutant en mode Battlezon ou qui remplissent des missions de jeu spéciale telles qu'un par, un birdie, un fairway, un putt, une balle au plus près du drapeau ou un challenge de tir parfait recevront des cadeaux, parmi lesquels 100 objets premiums, de l'or, des coupons d'échanges de manches et des gemmes.

Chang-hoon Yoo, directeur du département des activités métavers chez Golfzon, a déclaré : « Golfzon M est un jeu mobile innovant rendu possible grâce à la profonde expertise et au grand savoir-faire de Golfzon en matière de golf. Nous apprécions toute l'impatience et l'intérêt des nombreux golfeurs qui se sont préinscrits avant le lancement. » Il a ajouté : « Nous sommes ravis de restituer le plaisir, l'excitation et le défi que procurent les parcours et les simulateurs de golf pour que le public puisse en profiter sur les plateformes mobiles. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2129274/image_1.jpg

