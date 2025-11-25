DICK'S Sporting Goods ernennt Matthew Barnes zum President von Foot Locker International

PITTSBURGH, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- DICK'S Sporting Goods hat heute die Ernennung von Matthew Barnes zum President von Foot Locker International mit Wirkung zum 3. Dezember 2025 bekannt gegeben. Herr Barnes wird die internationalen Aktivitäten des Unternehmens Foot Locker leiten, wobei sein Schwerpunkt auf der Förderung des strategischen Wachstums, der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und der Umsetzung gezielter Turnaround-Strategien liegen wird.

In seiner Position bei Foot Locker, das seit der Übernahme im September 2025 zu DICK'S Sporting Goods gehört, wird Herr Barnes die Foot Locker-Filialen, den E-Commerce und das digitale Geschäft in Europa, Asien und Australien sowie die Präsenz der Lizenzfilialen in Europa, dem Nahen Osten und Asien leiten. Barnes wird an Ed Stack, den Executive Chairman von DICK'S, berichten, der das Foot Locker-Geschäft leitet. Er wird Teil des Foot Locker-Managementteams, das aus erfahrenen Führungskräften besteht, darunter die langjährige ehemalige Nike-Führungskraft Ann Freeman, die Foot Locker Nordamerika leitet.

„Wir freuen uns sehr, Matthew Barnes in unserem herausragenden Foot Locker-Managementteam willkommen zu heißen, während wir das Unternehmen wieder an die Spitze unserer Branche zurückbringen und es für seine nächste Phase des globalen Wachstums positionieren", erklärte Stack. „Matthew hat sich durch seine langjährige Zusammenarbeit mit renommierten globalen Marken bei der Transformation und dem Wachstum ihrer Unternehmen bewährt und ist daher die ideale Führungskraft, um die internationale Plattform von Foot Locker weiterzuentwickeln."

Barnes, ein äußerst versierter globaler Einzelhandelsmanager, bringt fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung aus Großbritannien, Europa, den USA, China und Australien in seine neue Position bei Foot Locker ein. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Führung von konsumentenorientierten Unternehmen durch Phasen des Wachstums und der Transformation, unter anderem bei Aldi, wo er seine Karriere als Area Manager begann und zahlreiche Führungspositionen innehatte, darunter die des Group CEO und Mitglieds des Internationalen (Exekutiv-)Vorstands von Aldi Süd. Barnes war auch Chief Executive Officer bei Tesco in Großbritannien.

„Matthew ist ein äußerst versierter globaler Einzelhandelsmanager und verfügt über langjährige Erfahrung mit den internationalen Märkten, in denen Foot Locker tätig ist", erklärte Lauren Hobart, President und CEO von DICK'S. „Sein Fachwissen wird von unschätzbarem Wert sein, um unsere Fähigkeit zu stärken, Wachstum zu erzielen und Wert für unsere Kunden, Markenpartner, Teammitglieder und Aktionäre zu generieren. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben."

„Es ist mir eine Ehre, in einer für den Sportfachhandel so entscheidenden und spannenden Zeit zu Foot Locker zu kommen, einer Marke, die weltweit hohes Ansehen genießt", erklärte Barnes. „Ich habe eine persönliche Leidenschaft für Sport und freue mich darauf, mit diesem außergewöhnlichen Führungsteam sowie den talentierten Foot Locker Stripers und Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um Verbrauchern weltweit innovative Erlebnisse und aufregende neue Produkte zu bieten."

Barnes erwarb einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung in Rechtswissenschaften und Politik an der Universität Liverpool.

Informationen zu DICK'S Sporting Goods, Inc.

DICK'S Sporting Goods schafft Vertrauen und Begeisterung, indem es alle Sportler inspiriert, unterstützt und persönlich ausstattet, damit sie ihre Ziele erreichen können. DICK'S wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen ist ein führender Omni-Channel-Einzelhändler und eine ikonische Marke in Sport und Kultur. Zu seinen Marken gehören DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands und Going Going Gone! sowie die Erlebnis-Einzelhandelskonzepte DICK'S House of Sport und Golf Galaxy Performance Center. Als Eigentümer und Betreiber des Foot Locker-Geschäfts, einschließlich der Marken Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS und atmos, bedient DICK'S die globale Sneaker-Community in Nordamerika, Europa, Asien und Australien und verfügt darüber hinaus über lizenzierte Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Asien. DICK'S ist auch Eigentümer und Betreiber von GameChanger, einer mobilen Plattform für Jugendsportarten, die Live-Streaming, Terminplanung, Kommunikation und Punktevergabe ermöglicht.

Aus der Überzeugung heraus, dass Sport das Leben verändern kann, engagiert sich DICK'S seit langem für den Jugendsport und hat zusammen mit seiner Stiftung Millionen von Dollar gespendet, um unterversorgte Teams und Sportler durch das Programm „Sports Matter" und andere gemeinnützige Initiativen zu unterstützen. Weitere Informationen über das Geschäft von DICK'S, Unternehmensspenden und Stellenangebote finden Sie unter dicks.com, investors.dicks.com, sportsmatter.org, dickssportinggoods.jobs und auf Instagram, TikTok, Facebook und X.

Kontakt:

Medienkontakt:

(724) 273-5552 oder [email protected]

Kategorie: Unternehmensnachrichten

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479785/DICKS_Sporting_Goods_Logo.jpg