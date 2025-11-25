DICK'S Sporting Goods nomme Matthew Barnes au poste de président de Foot Locker International

PITTSBURGH, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DICK'S Sporting Goods annonce aujourd'hui la nomination de Matthew Barnes au poste de président de Foot Locker International, avec prise d'effet au 3 décembre 2025. Barnes dirigera les activités internationales de Foot Locker en se concentrant sur la croissance stratégique, l'accélération de la dynamique commerciale et la mise en œuvre de stratégies de redressement ciblées.

À son poste chez Foot Locker, qui fait désormais partie de DICK'S Sporting Goods depuis son acquisition en septembre 2025, Barnes supervisera les magasins Foot Locker, le commerce électronique et les activités numériques en Europe, en Asie et en Australie, ainsi que la présence des magasins sous licence en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Barnes rendra compte à Ed Stack, président exécutif de DICK'S, qui dirige les activités de Foot Locker. Il rejoint une équipe de direction de Foot Locker composée de cadres supérieurs expérimentés, dont Ann Freeman, ancienne dirigeante de longue date de Nike, qui dirige Foot Locker Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'accueillir Matthew Barnes au sein de notre remarquable équipe de direction de Foot Locker, alors que nous ramenons l'entreprise à sa place au sommet de notre industrie et que nous la positionnons pour sa prochaine phase de croissance mondiale », déclare Stack. « L'expérience de Matthew, qui a travaillé avec d'importantes marques mondiales pour transformer et développer leurs activités, fait de lui le leader idéal pour optimiser la plateforme internationale de Foot Locker. »

Barnes, un dirigeant accompli dans le secteur du commerce de détail international, apporte à Foot Locker près de trois décennies d'expérience de leadership au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Australie. Il a l'habitude de guider des entreprises tournées vers le consommateur durant des périodes de croissance et de transformation, notamment chez Aldi, où il a commencé sa carrière en tant que chef de secteur et a occupé de nombreux postes de direction, dont celui de CEO du groupe et de membre du conseil d'administration international d'Aldi Süd. Barnes a également occupé le poste de CEO de Tesco au Royaume-Uni.

« Matthew est un dirigeant accompli du commerce de détail mondial et connaît depuis longtemps les marchés internationaux où Foot Locker opère », déclare Lauren Hobart, présidente et CEO de DICK'S. « Son expertise sera précieuse pour renforcer notre capacité à assurer la croissance et à générer de la valeur pour nos clients, nos partenaires de marque, les membres de notre équipe et nos actionnaires, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. »

« Je suis honoré de rejoindre Foot Locker, une marque reconnue dans le monde entier, à un moment aussi crucial et passionnant pour le secteur de la vente au détail d'articles de sport », déclare Barnes. « J'ai une passion personnelle pour le sport et je me réjouis à la perspective de travailler avec cette équipe de direction exceptionnelle, ainsi qu'avec les Foot Locker Stripers et les membres de toute l'équipe, afin de proposer des expériences innovantes et de nouveaux produits passionnants aux consommateurs du monde entier. »

Barnes est diplômé d'une licence en droit et en politique de l'université de Liverpool.

À propos de DICK'S Sporting Goods, Inc.

DICK'S Sporting Goods crée la confiance et l'enthousiasme en inspirant, en soutenant et en équipant personnellement tous les athlètes pour qu'ils réalisent leurs rêves. Créé en 1948 et basé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, DICK'S est un détaillant omni-canal de premier plan et une marque emblématique dans le domaine du sport et de la culture. Ses enseignes comprennent DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands et Going Going Gone! en plus des concepts de vente au détail expérientiels DICK'S House of Sport et Golf Galaxy Performance Center. En tant que propriétaire et exploitant de Foot Locker, y compris les enseignes Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS et atmos, DICK'S sert la communauté mondiale de la basket en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie, et dispose de magasins sous licence en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. DICK'S possède et exploite également GameChanger, une plateforme mobile de sports pour les jeunes qui permet la diffusion en direct, la programmation, la communication et la comptabilisation des points.

Convaincu que le sport a le pouvoir de changer la vie, DICK'S est depuis longtemps un défenseur du sport pour les jeunes et, via sa fondation, a fait don de millions de dollars pour soutenir des équipes et des athlètes défavorisés par le biais du programme Sports Matter et d'autres initiatives communautaires. Des informations supplémentaires sur les activités de DICK'S, ses dons d'entreprise et ses offres d'emploi sont disponibles sur dicks.com, investors.dicks.com, sportsmatter.org, dickssportinggoods.jobs et sur Instagram, TikTok, Facebook et X.

