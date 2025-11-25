DICK'S Sporting Goods nomina Matthew Barnes presidente di Foot Locker International

PITTSBURGH, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DICK'S Sporting Goods ha annunciato oggi la nomina di Matthew Barnes in qualità di Presidente di Foot Locker International, a parire dal 3 dicembre 2025. Barnes guiderà le operazioni internazionali di Foot Locker, concentrandosi sulla promozione della crescita strategica, sull'accelerazione dello slancio aziendale e sull'attuazione di strategie di ristrutturazione mirate.

Nel suo ruolo presso Foot Locker, ora parte di DICK'S Sporting Goods in seguito alla sua acquisizione nel settembre 2025, Barnes supervisionerà i negozi Foot Locker, l'eCommerce e le attività digitali in Europa, Asia e Australia, nonché la presenza dei negozi autorizzati del marchio in Europa, Medio Oriente e Asia. Barnes risponderà a Ed Stack, presidente esecutivo di DICK'S, che dirige l'attività Foot Locker. Barnes entra a far parte del team dirigenziale di Foot Locker, composto da dirigenti senior esperti, tra cui Ann Freeman, ex dirigente Nike di lunga data, che dirige Foot Locker North America.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Matthew Barnes nello straordinario team dirigenziale di Foot Locker, che ha come obiettivo riportare l'azienda al vertice del settore e posizionarla per la prossima fase di crescita globale", ha affermato Stack. "L'esperienza comprovata di Matthew nel lavorare con importanti marchi globali per trasformare e far crescere le loro attività lo rende il leader ideale per arricchire la piattaforma internazionale di Foot Locker."

Barnes, un affermato dirigente nel settore retail a livello mondiale, potrà avvalersi nel suo nuovo ruolo presso Foot Locker di un'esperienza quasi trentennale di leadership maturata nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e in Australia. Vanta una comprovata esperienza alla guida di aziende rivolte ai consumatori attraverso periodi di crescita e trasformazione, tra cui Aldi, dove ha iniziato la sua carriera come Area Manager e in cui ha rivestito numerosi ruoli dirigenziali, tra cui quello di Group CEO e membro del consiglio direttivo internazionale di Aldi Süd. Barnes ha ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato di Tesco nel Regno Unito.

"Matthew è un dirigente di grande esperienza nel settore retail a livello globale e vanta una solida conoscenza dei mercati internazionali in cui opera Foot Locker", ha dichiarato Lauren Hobart, Presidente e CEO di DICK'S. "La sua esperienza sarà preziosa per rafforzare la nostra capacità di generare crescita e valore per i nostri clienti, i partner commerciali, i membri del team e gli azionisti, e siamo lieti di averlo con noi a bordo".

"Sono onorato di entrare a far parte di Foot Locker, un marchio noto in tutto il mondo, in un momento così cruciale ed entusiasmante per il settore della vendita al dettaglio di articoli sportivi", ha affermato Barnes. "Nutro una passione personale per lo sport e non vedo l'ora di lavorare a fianco di questo eccezionale team dirigenziale, nonché dei talentuosi Foot Locker Stripers e dei membri del team, per offrire esperienze innovative e nuovi entusiasmanti prodotti ai consumatori di tutto il mondo."

Barnes ha conseguito la laurea triennale con lode in giurisprudenza e scienze politiche presso l'Università di Liverpool.

