DICK'S Sporting Goods benoemt Matthew Barnes tot voorzitter van Foot Locker International

PITTSBURGH, 25 november 2025 /PRNewswire/ -- DICK'S Sporting Goods heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Matthew Barnes tot voorzitter van Foot Locker International, met ingang van 3 december 2025. Barnes zal de internationale activiteiten van Foot Locker in goede banen leiden en zich richten op het stimuleren van strategische groei, het versnellen van het bedrijfsmomentum en het uitvoeren van gerichte turnaround-strategieën.

In zijn functie bij Foot Locker, dat sinds de overname in september 2025 deel uitmaakt van DICK'S Sporting Goods, zal Barnes toezicht houden op de winkels, eCommerce en digitale activiteiten van Foot Locker in Europa, Azië en Australië en op de aanwezigheid van gelicentieerde winkels in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Barnes zal rapporteren aan Ed Stack, DICK'S Executive Chairman, die de leiding heeft over de activiteiten van Foot Locker. Hij voegt zich bij het bestuursteam van Foot Locker dat bestaat uit ervaren senior leiders, waaronder Ann Freeman, voormalige executive van Nike, die de leiding heeft over Foot Locker Noord-Amerika.

"We zijn verheugd Matthew Barnes in ons uitstekende bestuursteam van Foot Locker te mogen verwelkomen, nu we het bedrijf terugbrengen naar waar het thuishoort aan de top van onze sector en het voor de volgende fase van wereldwijde groei positioneren," aldus Stack. "Matthews bewezen ervaring in het werken met prominente wereldwijde merken om hun bedrijfsactiviteiten te transformeren en te laten groeien, maakt hem de ideale leider om het internationale platform van Foot Locker op een hoger plan te brengen."

Barnes, een zeer ervaren internationale retail executive, verrijkt zijn nieuwe functie bij Foot Locker met bijna drie decennia ervaring in leidinggevende functies in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de VS, China en Australië. Hij heeft een bewezen staat van dienst in het leiden van consumentgerichte bedrijven door perioden van groei en transformatie, onder andere bij Aldi, waar hij zijn carrière begon als Area Manager en verschillende leidinggevende functies bekleedde, waaronder Group CEO & Member of the International (Executive) Board van Aldi Süd. Barnes was ook CEO in het Verenigd Koninkrijk bij Tesco.

"Matthew is een zeer ervaren retail executive die al vele jaren vertrouwd is met de internationale markten waar Foot Locker actief is," aldus Lauren Hobart, voorzitter en CEO van DICK'S. "Zijn expertise zal van onschatbare waarde zijn bij het versterken van ons vermogen om groei te realiseren en voor onze klanten, merkpartners, teamleden en aandeelhouders waarde te genereren. We zijn enthousiast dat hij nu bij ons is aangetreden."

"Ik voel me vereerd dat ik nu voor Foot Locker zal werken, een merk dat wereldwijd grote bekendheid geniet, op zo'n cruciaal en opwindend moment voor de sportretailsector," verklaart Barnes. "Ik heb een persoonlijke passie voor sport, en ik kijk ernaar uit om samen te werken met dit uitzonderlijke leidersteam, evenals de getalenteerde Foot Locker Stripers en teamleden om consumenten over de hele wereld innovatieve ervaringen en interessante nieuwe producten voor te stellen."

Barnes behaalde een Bachelor of Arts met onderscheiding in rechten en politiek aan de Universiteit van Liverpool.

Over DICK'S Sporting Goods, Inc.

DICK'S Sporting Goods creëert zelfvertrouwen en enthousiasme door alle atleten te inspireren, te ondersteunen en persoonlijk uit te rusten om hun dromen waar te maken. DICK'S, opgericht in 1948 met hoofdkantoor in Pittsburgh, Pennsylvania, is een toonaangevende omnichannel retailer en een emblematisch merk in sport en cultuur. De banners van de groep omvatten DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands en Going Going Gone! naast de belevingswinkelconcepten DICK'S House of Sport en Golf Galaxy Performance Center. Als eigenaar en exploitant van de activiteiten van Foot Locker, waaronder de banners Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS en atmos, bedient DICK'S de wereldwijde sneakerwereld in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië, alsook gelicentieerde winkels in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Verder is DICK'S eigenaar en exploitant van GameChanger, een mobiel platform voor jeugdsporten voor live streaming, planning, communicatie en het bijhouden van scores.

Vanuit de overtuiging dat sport de kracht heeft om levens te veranderen, is DICK'S al lange tijd voorstander van jeugdsporten. Samen met de Foundation heeft DICK'S miljoenen dollars geschonken om teams en atleten met weinig middelen te ondersteunen via het Sports Matter-programma en andere initiatieven voor de gemeenschap. Aanvullende informatie over DICK'S activiteiten, bedrijfsschenkingen en werkgelegenheid is te vinden op dicks.com, investors.dicks.com, sportsmatter.org, dickssportinggoods.jobs en op Instagram, TikTok, Facebook en X.

