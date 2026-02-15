Die Werbekonferenzen für die 139. Canton Fair finden in Deutschland und Marokko statt und heben gezielte Branchenchancen hervor.

GUANGZHOU, China, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Als langjährige wichtige Brücke zwischen China und der globalen Handelsgemeinschaft baut die Canton Fair ihr globales Kooperationsnetzwerk kontinuierlich weiter aus. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der 139. Canton Fair zwei große Werbekonferenzen stattfinden, und zwar am 10. März in Frankfurt am Main und am 11. März in Casablanca, Marokko.

Deutschland ist seit langem einer der wichtigsten Handelspartner Chinas in Europa und ein wichtiges Herkunftsland der Käufer der Canton Fair, deren Besucherzahlen in den letzten fünf Veranstaltungen um mehr als 20 % gestiegen sind. Die Werbekonferenz in Deutschland für die 139. Canton Fair wird sich zum ersten Mal auf gezielte Branchenwerbung statt auf allgemeine Einführungen konzentrieren. Basierend auf der lokalen Marktnachfrage und zukünftigen Branchentrends wird die Konferenz drei traditionelle Kategorien hervorheben, darunter Fahrzeuge und Zweiräder, Gesundheit und Freizeit sowie Geschenke und Dekorationen, sowie drei aufstrebende Sektoren, darunter Serviceroboter, Drohnen und intelligente Gesundheitsversorgung. Dieser Ansatz soll deutschen Einkäufern helfen, frühzeitig Einblicke in wichtige Aussteller und Produkte zu gewinnen und so effizientere Beschaffungspläne zu erstellen.

In Marokko, wo der Handel mit China in den letzten Jahren stetig gewachsen ist und die Zahl der Einkäufer, die die Canton Fair besuchen, in den letzten fünf Veranstaltungen um über 26 % gestiegen ist, wird die Konferenz in Casablanca einen ähnlichen Ansatz verfolgen und neben den drei aufstrebenden Branchen auch Elektronik und Haushaltsgeräte, Mode sowie Geschenke und Dekorationen in den Mittelpunkt stellen. Durch die Fokussierung auf Marokkos Rolle als Tor zu den nordafrikanischen Märkten zielt die Konferenz darauf ab, praktischere und marktorientiertere Handelsbeziehungen zu fördern.

Darüber hinaus werden auf beiden Konferenzen die neuesten Service-Upgrades der Canton Fair vorgestellt, darunter digitale Plattformen und intelligente Tools wie die Canton Fair App, der intelligente Assistent ASK ME und Navigationsdienste auf Standebene. Diese Innovationen sollen die Teilnahmeverfahren vereinfachen, den Zugang zu Informationen verbessern und das Beschaffungserlebnis insgesamt optimieren.

Um die Zugänglichkeit zu verbessern, werden beide Konferenzen in einem integrierten Online- und Offline-Format stattfinden. Die Konferenz in Deutschland wird sich auf den Veranstaltungsort in Frankfurt konzentrieren und sich auf Städte wie Berlin ausweiten. Die Werbeveranstaltung in Marokko wird Casablanca als zentralen Veranstaltungsort haben und sich auf Städte wie Rabat ausweiten. Dieses hybride Modell ermöglicht eine größere Beteiligung von Käufern.

