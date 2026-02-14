Les conférences de promotion de la 139e Foire de Canton se tiendront en Allemagne et au Maroc et mettront en lumière des opportunités industrielles ciblées

GUANGZHOU, Chine, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- En tant que pont clé de longue date entre la Chine et la communauté commerciale mondiale, la Foire de Canton continue de renforcer son réseau de coopération internationale. Dans ce contexte, la 139e Foire de Canton organisera deux grandes conférences de promotion à Francfort, en Allemagne, le 10 mars, et à Casablanca, au Maroc, le 11 mars.

L'Allemagne est depuis longtemps l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine en Europe et l'un des principaux pays d'origine des acheteurs à la Foire de Canton, dont la fréquentation a augmenté de plus de 20 % au cours des cinq dernières éditions. Pour la première fois, la conférence de promotion de la 139e foire de Canton en Allemagne se concentrera sur la promotion sectorielle ciblée plutôt que sur une présentation générale. Sur la base de la demande du marché local et des tendances industrielles futures, la conférence mettra l'accent sur trois catégories traditionnelles, à savoir les véhicules et les deux-roues, la santé et les loisirs, et les cadeaux et décorations, ainsi que sur trois secteurs émergents, à savoir les robots de service, les drones et les soins de santé intelligents. Cette approche a pour but d'aider les acheteurs allemands à se faire une idée précoce des exposants et produits clés, leur permettant d'élaborer des plans d'approvisionnement plus efficaces.

Au Maroc, où le commerce avec la Chine s'est développé régulièrement ces dernières années et où le nombre d'acheteurs participant à la foire de Canton a augmenté de plus de 26 % au cours des cinq dernières éditions, la conférence de Casablanca suivra une approche similaire en mettant l'accent sur l'électronique et l'électroménager, la mode, les cadeaux et décorations, ainsi que sur le même groupe de trois industries émergentes. En mettant l'accent sur le rôle du Maroc en tant que porte d'accès aux marchés nord-africains, la conférence vise à soutenir des relations commerciales plus pratiques et davantage axées sur le marché.

En outre, les deux conférences présenteront les dernières améliorations apportées aux services de la Foire de Canton, notamment ses plateformes numériques et ses outils intelligents tels que l'application Canton Fair, l'assistant intelligent ASK ME et les services de navigation au niveau des stands. Ces innovations sont conçues pour rationaliser les procédures de participation, améliorer l'accès à l'information et améliorer l'expérience globale de la recherche de fournisseurs.

Pour améliorer l'accessibilité, les deux conférences adopteront un format intégré en ligne et hors ligne. La conférence en Allemagne aura pour point central le site de Francfort et s'étendra à des villes comme Berlin. Quant à la promotion du Maroc, elle se déroulera à Casablanca et s'étendra à des villes telles que Rabat. Ce modèle hybride permet une plus grande participation des acheteurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

Allemagne : http://survey.cantonfair.org.cn/vm/QcLMAV5.aspx

Maroc : http://survey.cantonfair.org.cn/vm/YoW6d3v.aspx

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903650/image_969985_22510770.jpg