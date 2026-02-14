مؤتمرات ترويجية للدورة الـ139 من معرض كانتون ستُعقد في ألمانيا والمغرب، مع تسليط الضوء على الفرص الصناعية المستهدفة

غوانزو، الصين, 14 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- بصفته جسراً رئيسياً طويل الأمد بين الصين ومجتمع التجارة العالمي، يواصل معرض كانتون تعزيز شبكة تعاونه العالمية. وفي هذا السياق، سيستضيف معرض كانتون في دورته الـ139 مؤتمرين ترويجيين رئيسيين في فرانكفورت بألمانيا يوم 10 مارس، وفي الدار البيضاء بالمغرب يوم 11 مارس، على التوالي.

لطالما كانت ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للصين في أوروبا ومصدراً رئيسياً لمشتري معرض كانتون، حيث زاد الحضور بأكثر من %20 خلال الدورات الخمس الماضية. ولأول مرة، سيركز المؤتمر الترويجي لمعرض كانتون في دورته الـ139 في ألمانيا على الترويج الصناعي المستهدف بدلاً من التقديم العام. وبناءً على طلب السوق المحلي والاتجاهات الصناعية المستقبلية، سيسلط المؤتمر الضوء على ثلاث فئات تقليدية تشمل المركبات ووسائل النقل ثنائية العجلات، الصحة والترفيه، والهدايا والديكورات، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات ناشئة تشمل الروبوتات الخدمية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، والرعاية الصحية الذكية. يهدف هذا النهج إلى مساعدة المشترين الألمان على اكتساب رؤى مبكرة حول العارضين والمنتجات الرئيسية، مما يتيح وضع خطط توريد أكثر كفاءة.

أما في المغرب، حيث توسعت التجارة مع الصين بشكلٍ مطّرد في السنوات الأخيرة، كما ازداد عدد المشترين الذين يحضرون معرض كانتون بأكثر من %26 خلال الدورات الخمس الماضية، فسيتبع مؤتمر الدار البيضاء نهجاً مشابهاً من خلال تسليط الضوء على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والأزياء، والهدايا والديكورات، إلى جانب نفس المجموعة من الصناعات الناشئة الثلاث. ومن خلال التركيز على دور المغرب كبوابة لأسواق شمال إفريقيا، يهدف المؤتمر إلى دعم روابط تجارية أكثر عملية وتوجهاً نحو السوق.

إلى جانب ذلك، سيعرض كلا المؤتمرين أحدث التحسينات التي أُدخلت على خدمات معرض كانتون، بما في ذلك منصاته الرقمية وأدواته الذكية مثل تطبيق معرض كانتون (Canton Fair App)، ومساعد ASK ME الذكي، وخدمات الملاحة على مستوى الأجنحة. وقد صُممت هذه الابتكارات لتبسيط إجراءات الحضور، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز تجربة التوريد الشاملة.

ولتعزيز إمكانية الوصول، سيعتمد كلا المؤتمرين صيغة متكاملة تجمع بين الحضور الفعلي وعبر الإنترنت. وسيركز مؤتمر ألمانيا على الموقع الفعلي في فرانكفورت، مع توسيع نطاق المشاركة ليشمل مدناً مثل برلين. وفي الوقت نفسه، سيركز العرض الترويجي في المغرب على مدينة الدار البيضاء كموقع أساسي، مع توسيع نطاق الوصول إلى مدن مثل الرباط. يتيح هذا النموذج الهجين مشاركة أكبر من جانب المشترين.

لمزيد من المعلومات، يرجى النقر على:

ألمانيا: http://survey.cantonfair.org.cn/vm/QcLMAV5.aspx

المغرب: http://survey.cantonfair.org.cn/vm/YoW6d3v.aspx

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2903650/image_969985_22510770.jpg