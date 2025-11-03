Die Zhen Hua 30 schließt Chinas erste 10.000-Tonnen-Offshore-Stahlkonstruktion ab

SHANGHAI, Nov. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Die Zhen Hua 30, das weltweit größte 12.000-Tonnen selbstfahrende Drehkranschiff , hat Chinas erste 10.000-Tonnen-Offshore-Stahlkonstruktion erfolgreich installiert. Der Einsatz fand unter schwierigen Seebedingungen vor der Küste von Yangjiang in der Provinz Guangdong statt. Mit einer innovativen "Float-and-Lift"-Methode installierte das Schiff die unteren Strukturen für zwei Offshore-Konverterstationen, die Teil der Drei-Schluchten-Projekte Yangjiang Qingzhou V und VII sind. Diese erfolgreiche Installation legt den Grundstein für die spätere Platzierung der oberen Module der Stationen.

Bei den Projekten Qingzhou V und VII handelt es sich um das weltweit leistungsstärkste Offshore-Gleichstromübertragungssystem (VSC-HVDC) mit der höchsten Spannung. Sobald es in Betrieb ist, wird jährlich bis zu 7,7 Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien an die großen Ballungszentren liefern. Die Offshore-Konverterstationen werden die größten ihrer Art weltweit sein und stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Übertragung von Strom aus Offshore-Windparks über große Entfernungen und mit hoher Kapazität dar.

Das Fundament liegt etwa 74 Kilometer vor der Küste, in 50 Meter tiefen Gewässern, . Der Unterbau besteht aus einem 10.200 Tonnen schweren Mantel, der mit acht massiven Stahlrohrpfählen am Meeresboden befestigt ist. Jeder Pfahl hat eine Länge von 115 Metern und einen Durchmesser von 5 Metern, wiegt 907 Tonnen und bildet das Kernstück des oberen Moduls.

Um den Anforderungen der komplexen maritimen Umgebung gerecht zu werden, hat die Zhen Hua 30 eine speziell entwickelte Schwimm- und Hebetechnik eingesetzt, um zwei zentrale Herausforderungen zu meistern: die enorme Größe des Bauwerks und die extrem hohe Präzision, die bei der Installation erforderlich ist.

Die Operation bestand aus zwei technisch anspruchsvollen Phasen. Zunächst wurde der Mantel durch die kombinierte Wirkung der Hebekraft des Krans und des Auftriebs des Mantels angehoben und positioniert, so dass er reibungslos von einem Halbtaucher-Transportschiff an den vorgesehenen Ort gebracht werden konnte. Dieser Prozess erforderte eine Echtzeitberechnung und dynamische Kontrolle der relativen Positionen, des Auftriebs-Schwerkraft-Gleichgewichts und der welleninduzierten Bewegung aller beteiligten Schiffe. Zweitens musste das Team während des Einsetzens der Stahlrohrpfähle mit einem Durchmesser von 5 Metern eine präzise Hubhöhe und Stabilität einhalten, um ein Schwanken zu verhindern, und sicherstellen, dass jeder Pfahl genau in die vorgebohrte Fassung eingesetzt wurde - ein Prozess, der hohe Anforderungen an die Stabilitäts- und Abweichungskontrollsysteme des Krans stellte.

Die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) in Eigenregie entwickelte und gebaute Zhen Hua 30 hat einmal mehr ihr technisches Know-how in der Offshore-Technik unter Beweis gestellt. Der erfolgreiche Abschluss dieser Float-and-Lift-Installation stellt einen neuen technologischen Meilenstein für die chinesische Meerestechnik dar und liefert wertvolle Erfahrungen für zukünftige Großprojekte von Offshore-Konverterstationen.