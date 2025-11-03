El Zhen Hua 30 completa la primera instalación de estructura de acero en alta mar de 10.000 toneladas en China

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Zhen Hua 30, el buque de grúa giratoria autopropulsada de 12 000 toneladas más grande del mundo, ha completado con éxito la primera instalación de estructuras de acero en alta mar de 10 000 toneladas en China. La operación se llevó a cabo en las difíciles condiciones del mar frente a la costa de Yangjiang, en la provincia de Guangdong. Utilizando un innovador método de "flotación y elevación", el buque instaló estructuras inferiores para dos estaciones convertidoras en alta mar, que forman parte de los proyectos Tres Gargantas Yangjiang Qingzhou V y VII. Esta exitosa instalación sienta las bases para la posterior colocación de los módulos superiores de las estaciones.

Los proyectos Qingzhou V y VII representan el sistema de transmisión de energía de corriente continua flexible en alta mar (VSC-HVDC) de mayor voltaje y mayor capacidad del mundo. Una vez operativa, entregará hasta 7.700 millones de kilovatios-hora de electricidad renovable anualmente a los principales centros de población. Las estaciones convertidoras marinas serán las más grandes de su tipo en todo el mundo, lo que supondrá un avance significativo en la transmisión de energía a larga distancia y de alta capacidad desde los parques eólicos marinos.

El sitio de instalación de la cimentación se encuentra aproximadamente a 74 kilómetros de la costa, en aguas de 50 metros de profundidad. La subestructura comprende una camisa de 10.200 toneladas asegurada al fondo marino por ocho enormes pilotes de tubos de acero. Cada pilote mide 115 metros de largo y 5 metros de diámetro, pesando 907 toneladas, formando juntos el soporte del núcleo para el módulo superior.

Para satisfacer las demandas del complejo entorno marino, el Zhen Hua 30 adoptó una técnica de flotación y elevación especialmente diseñada para superar dos desafíos clave: el enorme tamaño de la estructura y la precisión extremadamente alta requerida durante la instalación.

La operación constaba de dos fases técnicamente exigentes. Primero, la camisa se levantó y se colocó a través del efecto combinado de la fuerza de elevación de la grúa y la flotabilidad de la camisa, transfiriéndola sin problemas desde un buque de transporte semisumergible a su ubicación designada. Este proceso requería un cálculo en tiempo real y un control dinámico de las posiciones relativas, el equilibrio de flotabilidad-gravedad y el movimiento inducido por las olas de todas las embarcaciones involucradas. En segundo lugar, durante la instalación de los pilotes de tubería de acero de 5 metros de diámetro, el equipo mantuvo una altura de elevación y estabilidad precisas para evitar el balanceo, asegurando que cada pilote se insertara con precisión en su zócalo perforado previamente, un proceso que exigía estrictas exigencias a los sistemas de control de estabilidad y desviación de la grúa.

Desarrollado y construido de forma independiente por Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC),el Zhen Hua 30 ha demostrado una vez más su experiencia técnica de clase mundial en ingeniería offshore. La finalización con éxito de esta instalación de flotación y elevación marca un nuevo hito tecnológico para los equipos de ingeniería marina de China y proporciona una valiosa experiencia para futuros proyectos de estaciones convertidoras en alta mar a gran escala.

FUENTE ZPMC