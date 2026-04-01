Eine von Whatfix in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen aufgrund mangelnder Digitalisierung jährlich 10,9 Millionen USD verlieren könnten

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI und anhaltender Effizienzlücken schließt Whatfix diese Lücke und baut dabei auf der starken Dynamik des Jahres 2025 auf. Das Unternehmen entwickelt sich zu einer AI-First-Plattform, die eine messbare digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht.

SAN JOSE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, die KI-basierte Plattform für die Einführung von Technologien in Unternehmen, hat heute die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sie gemeinsam mit Forrester Consulting in Auftrag gegeben hatte. Die Studie ergab, dass , dass ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 1.000 Mitarbeitern aufgrund mangelnder digitaler Akzeptanz jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD verlieren könnte, was die Notwendigkeit von Digital Adoption Platforms (DAPs) unterstreicht, um Unternehmensanwendungen und Investitionen in künstliche Intelligenz in messbare Ergebnisse umzusetzen.

Die Ergebnisse basieren auf einer weltweiten Umfrage unter 335 hochrangigen Entscheidungsträgern (auf Direktorenebene und darüber) in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Indien, von denen die Mehrheit (97 %) einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde USD angibt.

Die wichtigsten Erkenntnisse verdeutlichen, warum die Einführung digitaler Technologien für den Erfolg der digitalen Transformation entscheidend ist

10,9 Millionen USD im Risiko: Ein mittelständisches Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern muss aufgrund einer unzureichenden Digitalisierung jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD einbüßen.

Ein mittelständisches Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern muss aufgrund einer unzureichenden Digitalisierung jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD einbüßen. 728 verlorene Stunden pro Arbeitnehmer: Mitarbeiter verbringen Hunderte von Stunden damit, sich in schlecht implementierten oder komplexen digitalen Umgebungen zurechtzufinden.

Mitarbeiter verbringen Hunderte von Stunden damit, sich in schlecht implementierten oder komplexen digitalen Umgebungen zurechtzufinden. KI-Einführungslücke: Während 76 % der Führungskräfte der Einführung von KI Priorität einräumen, betrachten nur 27 % die digitale Transformation als entscheidenden Faktor.

Während 76 % der Führungskräfte der Einführung von KI Priorität einräumen, betrachten nur 27 % die digitale Transformation als entscheidenden Faktor. Die Reife des DAP bestimmt die Ergebnisse: Etablierte Unternehmen schneiden bei wichtigen Kennzahlen deutlich besser ab als aufstrebende Wettbewerber, darunter eine verbesserte Benutzererfahrung (53 % gegenüber 28 %) und die Maximierung der Kapitalrendite (56 % gegenüber 28 %).

Da Unternehmen KI skalieren, wird die Reife der digitalen Übernahme entscheidend. Governance, Workflow-Integration und Messung bestimmen die Auswirkungen. Moderne DAPs entwickeln sich zunehmend zu Koordinatoren der KI-Ausführung, indem sie Governance, Workflow-Intelligenz und kontextbezogene Echtzeit-Anleitungen direkt in Unternehmensabläufe integrieren, um messbare Ergebnisse in großem Maßstab zu gewährleisten.

Die vollständigen Ergebnisse der von Whatfix in Auftrag gegebenen Studie von Forrester Consulting finden Sie hier. Die Studie enthält zudem ein von Forrester entwickeltes Rahmenwerk, anhand dessen Unternehmen den Reifegrad ihrer digitalen Transformation bewerten können.

„Unternehmen kaufen und entwickeln KI schneller denn je, doch die praktische Umsetzung hält damit nicht Schritt", sagte Khadim Batti, Mitbegründer und CEO von Whatfix. „Die eigentliche Herausforderung besteht darin, intelligente Lösungen unter Einhaltung von Governance-Vorgaben und mit messbaren Ergebnissen in reale Arbeitsabläufe zu integrieren. Die Reife bei der Digitalisierung ist nicht mehr nur eine Option, sondern entscheidet darüber, ob KI-Ambitionen auch tatsächlich zu konkreten Ergebnissen führen."

„Wir betrachten KI als treibende Kraft, die Intelligenz in alles einbringt, was wir tun. Angesichts des häufigen Wechsels der Content-Ersteller sind Konsistenz und schnelle Bereitstellung für uns von entscheidender Bedeutung. Hier spielt KI eine wichtige Rolle", sagte Satyen Shah, Vice President – IT & Digital Solutions bei JSW Steel. „KI hilft uns dabei, Nutzeranfragen über alle Salesforce-Module hinweg in einen Kontext zu setzen und hochrelevante, nahtlos integrierte Unterstützung zu bieten. KI ohne Kontext ist nutzlos, und die Roadmap von Whatfix im Bereich kontextbezogene Intelligenz und Automatisierung zeigt für uns echte Wirkung."

Whatfix Momentum im Jahr 2025

1. Finanzielle Dynamik und Marktentwicklung festigen die Marktführerschaft im Segment



Im Jahr 2025 setzte Whatfix seinen starken Wachstumskurs fort und verzeichnete neben einer kontinuierlichen Margenausweitung ein Umsatzwachstum von 31 % gegenüber dem Vorjahr. Auf der Grundlage einer soliden SaaS-Kernwirtschaftlichkeit und einer sich verbessernden operativen Hebelwirkung treibt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie weiter voran. Diese Dynamik wurde durch die 2025 Deloitte Technology Fast 500™-Rangliste weiter bestätigt, in der Whatfix zum fünften Mal in Folge als bestplatziertes DAP-Unternehmen ausgezeichnet wurde und weltweit auf Platz 279 vorrückte – ein Sprung um 24 Plätze im Ranking, verbunden mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 275 %. Die Entwicklung von Whatfix hin zu einer agentenbasierten Produktsuite und zu „AI-First"-Innovationen wurde zudem durch die Aufnahme seiner verschiedenen Produktangebote – Digital Adoption, Product Analytics und Mirror – in die 2025 Gartner Market Guides sowohl für DAP als auch für Product Analytics untermauert.



Als einzige Digital-Adoption-Plattform, die im Gartner-Bericht „Voice of the Customer" zum dritten Mal in Folge als „Customers' Choice"-Anbieter ausgezeichnet wurde, zieht Whatfix weiterhin Marktführer an. Neue Kunden treiben weiterhin das Wachstum voran und machen 44 % des Neugeschäfts aus. Zu den Kunden, die wir gewinnen konnten, gehören Shell, Mercedes-Benz Group AG, Experian, Compass Group USA, Ceva Logistics, IDEXX Laboratories, Grant Thornton und Sentry Insurance. Dieses Wachstum wurde bei einem CSAT-Wert von 99,9 % und einem Net Promoter Score (NPS) von 53 erzielt, was eine hohe Produktakzeptanz und einen anhaltenden Kundennutzen widerspiegelt. Darüber hinaus hat Whatfix sein Partnernetzwerk auf über 150 globale Partnerausgeweitet und damit die KI-gestützte digitale Transformation in verschiedenen Branchen und Regionen vorangetrieben.

2. Whatfix-Produktsuite: Beschleunigung der KI-gestützten digitalen Transformation

a. Künstliche Intelligenz



Screensense hat sich zur zentralen KI-Engine hinter Whatfix entwickelt und damit dessen Fähigkeit gestärkt, Bildschirmstrukturen, Arbeitsabläufe und Nutzerabsichten in Echtzeit zu erfassen.

Agentic Produkt-Suite

Whatfix hat eine einheitliche Suite von KI-Agenten-Authoring, Guidance, Insights und spezialisierten Domain-Agenten eingeführt. Diese wurden als native Intelligence-Ebene konzipiert, die in die gesamte Whatfix-Suite integriert ist und die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Inhalte erstellen, Nutzer anleiten und Erkenntnisse in ihren digitalen Ökosystemen gewinnen.

Die ersten Unternehmen, die das Programm bereits eingeführt haben, sehen bereits messbare Auswirkungen, unter anderem:

30 bis 40 % weniger Aufwand bei der Erstellung von Inhalten mit dem Authoring Agent 3 bis 4 x schnellere Analysezyklen durch den Insights Agent 4 bis 5fache Steigerung bei der Informationsfindung und der Nutzung der Suchfunktion durch den Guidance Agent



Mehr als 30 % der neuen Unternehmenskunden haben in der zweiten Jahreshälfte 2025 im Rahmen ihrer Whatfix-Einführung KI-Agenten eingeführt, was einen deutlichen Wandel hin zu KI-orientierten Strategien für die digitale Einführung signalisiert.

Im Jahr 2025 wurde zudem Seek for Salesforce eingeführt – der weltweit erste KI-Agent, der selbstständig durch Arbeitsabläufe navigiert und die „Salesforce Trailhead Admin Challenges" absolviert. Dieser Meilenstein markierte den Übergang von einer KI, die Nutzer anleitet, zu einer KI, die Aufgaben innerhalb von Unternehmenssystemen ausführt – und untermauerte damit die Vision von Whatfix einer kontrollierten, autonomen Ausführung in großem Maßstab.

b. Einführung einer schnelleren Methode zur Erstellung von Abläufen mit dem Schnell-Erfassungsmodus in DAP –

Autoren können nun alle Schritte in einem Durchgang aufzeichnen, und Whatfix generiert den Ablauf automatisch auf der Grundlage des Anwendungskontexts und der Benutzerabsicht. Mithilfe des Authoring Agents können sie Schrittbezeichnungen und Beschreibungen mithilfe von KI-Vorgaben so anpassen, dass sie den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Dies reduziert die Anzahl der Klicks, die für die Erstellung von Anleitungen erforderlich sind, um das Dreifache und verkürzt die Zeit für die Erstellung von Inhalten um bis zu 50 %, was die Erstellung von In-App-Anleitungen in großem Umfang erheblich beschleunigt.

c. Mirror erschließt mit „AI Roleplay" einen neuen Markt

Im Jahr 2025 entwickelte sich Mirror zu einem wichtigen Wachstumsmotor, wobei sich der ARR nach der Einführung von AI Roleplay im Vergleich zum Vorjahr verdreifachte. Mirror ist nun die weltweit erste GenAI-gestützte Simulations- und Rollenspiel-Trainingslösung, die Systemsimulation und KI-gesteuertes Rollenspiel in einer einheitlichen Umgebung vereint.

AI Roleplay schließt eine entscheidende Lücke in Unternehmen, indem es über das reine Systemtraining hinausgeht und auf die Praxis vorbereitet Indem Unternehmen ihren Teams die Möglichkeit geben, Gespräche, Sonderfälle und Entscheidungsszenarien zu üben, verkürzen sie die Zeit bis zum Erreichen der Kompetenz und verbessern die Kundenerfahrung in großem Maßstab.

d. Produktanalytik: Von Erkenntnissen zu Maßnahmen

Die Produktanalytik hat sich zu einer echten „Insights-to-Action"-Plattform entwickelt, die Verhaltensdaten über die Digital Adoption Platform direkt mit der Ausführung innerhalb der App verknüpft.

Die wichtigsten Fortschritte sind:

Ask Whatfix AI entwickelt sich zu einem KI-Analysten, der in der Lage ist, kontextbezogen zu denken und automatisch zu handeln Echtzeit-Kohorten ermöglichen sofortige Nutzersegmentierung Session Replay für die qualitative Verhaltensanalyse Autocapture macht die manuelle Markierung überflüssig und beschleunigt die Time-to-Intention



Mit diesen Funktionen können Unternehmen Reibungsverluste erkennen, sobald sie auftreten, und sofort kontextbezogene Abläufe oder Anleitungen auslösen.

2026 und darüber hinaus:

Whatfix treibt die Zukunft der digitalen Transformation weiter voran, indem es KI in großem Maßstab in die Umsetzung integriert. Über die Whatfix University hat das Unternehmen mehr als 6.500 Fachkräfte zertifiziert und damit die wachsende globale DAP-Community gestärkt.

Anfang 2026 verstärkte Whatfix sein Führungsteam durch die Ernennung von Amit Sureka zum CFO, die Rückkehr von Patrick Ashamalla als Head of Product Research & Design und -design sowie die Einstellung von Vasupradha S als Head of Analyst Relations & Market Intelligence, während das Unternehmen seine KI-native Plattform weltweit ausbaut.

Das Unternehmen erhält weiterhin Anerkennung für sein Wachstum, seine Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, seine Produktführerschaft und seine Kundenorientierung, darunter den „2025 AI Breakthrough Award" für Produktanalytik, den „InfoWorld Technology of the Year Award" für Mirror, die Nominierung als Finalist bei den „2026 Artificial Intelligence Excellence Awards", Auszeichnungen als beste Software bei G2 sowie die Platzierung als führender DAP-Anbieter auf Platz 1 im G2 Grid und den „Gold Stevie" für die Kundendienstabteilung des Jahres.

Während Unternehmen den Einsatz von KI ausweiten, wird Whatfix seine Fähigkeiten zur autonomen Ausführung weiter ausbauen und seine Plattform als Koordinationsschicht für die KI-gesteuerte digitale Transformation in großem Maßstab positionieren. Um diese nächste Phase des KI-getriebenen Wachstums zu unterstützen, wird das Unternehmen eine disziplinierte Expansion durch kontinuierliche organische Innovation und selektive strategische Akquisitionen vorantreiben und so seine Plattformfähigkeiten sowie seine globale Präsenz weiter stärken.

Informationen zu Whatfix:

Whatfix ist eine KI-Plattform, die die „Userization" von Unternehmensanwendungen vorantreibt und Unternehmen dabei unterstützt, den ROI ihrer digitalen Investitionen zu maximieren. Whatfix basiert auf der firmeneigenen KI-Engine ScreenSense und analysiert kontinuierlich den Kontext von Anwendungsabläufen sowie die Absichten der Benutzer, um die Produktivität der Benutzer zu steigern, die Einhaltung von Prozessvorschriften sicherzustellen und die Benutzererfahrung in Anwendungen und KI-Tools zu verbessern. Das Produktportfolio umfasst eine Digital Adoption Platform (DAP), „Mirror" für praktische Systemsimulationen und KI-basiertes Rollenspiel-Training sowie Produkt- und KI-Agenten-Analysen für umsetzbare Erkenntnisse ohne Programmieraufwand. Mit sieben Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland, Singapur und Australien unterstützt Whatfix mehr als 700 Unternehmen, darunter über 80 Fortune-500-Unternehmen wie Shell, Schneider Electric und UPS Supply Chain Solutions. Unterstützt von Investoren wie Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads und Cisco Investments, klickt die Software bei Whatfix. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Whatfix.

Medienkontakt:

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