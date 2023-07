Golfzon Erweitert Mobiles Golf Game Golfzon M um neue Modi und Country Clubs

Erstes großes Update für Golfzon M, ein von Golfzon entwickeltes mobiles Golfspiel

SEOUL, Südkorea, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Golfzon, die führende Golfplattform in Korea, hat soeben bekannt gegeben, dass mit dem ersten großen Update seines mobilen Golfspiels, Golfzon M: Real Swing, das am 27. des letzten Monats weltweit veröffentlicht wurde, neue Modi und Plätze hinzugefügt wurden.

Golfzon Adds New Modes and Country Clubs to Mobile Golf Game Golfzon M

Golfzon M ist ein realistisches mobiles Golfspiel, das reale Golfplätze aus der ganzen Welt beinhaltet und bei jedem Platz realistische Umweltfaktoren wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Grünneigung einbezieht. Es bietet ein intensives Golferlebnis, das praktisch überall und jederzeit genossen werden kann. Da das Spiel echte Plätze enthält, können Spieler es nutzen, um sich mit einem Platz vertraut zu machen, bevor sie eine Runde spielen, oder um ihr Spiel im Anschluss an eine Runde zu analysieren.

Aktuell unterstützt das Spiel mehrere Modi: den „Challenge"-Modus für Einzelspieler, den „Battlezon"-Modus für Spiele gegen einzelne Golfer aus aller Welt und den „Tournament"-Modus für monatliche Turnierspiele. Mit dem ersten großen Update des Spiels seit seiner Veröffentlichung, wurde ein neuer Modus namens „Golf King"-Modus hinzugefügt, bei dem Golfer ihre eigenen Grenzen testen können. In diesem Modus versuchen Spieler, eine Siegesserie von bis zu 18 Löchern zu erreichen und treten dabei gegen KI-Gegner an. Im Fall einer Niederlage haben die Spieler die Möglichkeit, es bis zu dreimal am Tag erneut zu versuchen.

Darüber hinaus wurde ein neues „Country Club"-Update hinzugefügt. Der Platz des Jangsu Golf Resorts in Korea, der 2016 zu einem der 10 herausforderndsten Plätze Asiens gewählt wurde, sowie der naturfreundliche Andong Lake Golf Club wurden mit dem neuen Update hinzugefügt. Zusätzlich zu den neuen Plätzen, wurden Verbesserungen an den Komfortfunktionen und der Benutzeroberfläche des Spiels vorgenommen, sowie neue Anpassungsoptionen für Spielfiguren hinzugefügt. All diese Verbesserungen bieten Golfzon M-Spielern ein vielfältigeres und angenehmeres Spielerlebnis.

Das Update beinhaltet darüber hinaus drei neue Events: „Update-Teilnahme", „Golf King" und „Hole-Out". Über diese Events bietet Golfzon M den Spielern Prämien, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Golfzon M: Real Swing erreichte in Südkorea sowohl auf Google Play (Android), als auch im App Store (iOS) den Spitzenplatz bei den beliebten Spielen in der Kategorie Sportspiele.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2157392/Golfzon_Adds_New_Modes_and_Country_Clubs_to_Mobile_Golf_Game_Golfzon_M.jpg

SOURCE Golfzon